Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 28 de abril de 2026 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio una importante ciudad
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante ciudad de Buenos Aires a lo largo del día
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua en Buenos Aires interrumpe el suministro en una localidad
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos sobre cañerías de agua en calle Hernandarias en su intersección con Azopardo y Liniers. Las tareas, ejecutadas por terceros, requieren afectar el suministro de agua desde primera hora y hasta el fin de los trabajos en los barrios Aldea Romana, Los Horneros, Patagonia Norte y Las Acacias.
No se determinó el rango horario en que se realizará el corte, así que a medida que los trabajos terminen el servicio se reestablecerá paulatinamente.
Qué hacer ante un corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.