Corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio una importante ciudad

Corte de agua en Buenos Aires interrumpe el suministro en una localidad

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos sobre cañerías de agua en calle Hernandarias en su intersección con Azopardo y Liniers. Las tareas, ejecutadas por terceros, requieren afectar el suministro de agua desde primera hora y hasta el fin de los trabajos en los barrios Aldea Romana, Los Horneros, Patagonia Norte y Las Acacias.

No se determinó el rango horario en que se realizará el corte, así que a medida que los trabajos terminen el servicio se reestablecerá paulatinamente.

Qué hacer ante un corte de agua

agua (2) Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

antes del inicio de los cortes. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.