La familia de una nena de 6 años que murió tras golpearse la cabeza en el recreo denunció a las docentes del colegio por negligencia.
Una nena de 6 años se golpeó la cabeza en el recreo y murió
Una nena de 6 años murió tras golpearse la cabeza en el recreo de una escuela en Rosario. Investigan si hubo negligencia de las docentes
Luna Jazmín Miqueo Cuello sufrió una muerte cerebral tras caerse en el patio en Rosario. Su familia denunció negligencia y apuntó contra las docentes del colegio.
Si bien en un principio se indicó que se había tropezado porque tenía los cordones desatados, su familia desmintió esta versión, apuntó contra los directivos del colegio y reveló que semanas atrás la menor ya había padecido golpes y raspones.
El trágico hecho se produjo el viernes por la tarde en la Escuela N°117 “Islas Malvinas” cuando, por motivos que son materia de investigación, Luna, se seis años, se cayó y golpeó su cabeza contra un banco de cemento.
“Cerca de las 14.30 le avisaron a mi esposa que la nena se había golpeado. Me pareció raro y vine. Cuando estacioné el auto vi que el médico de la ambulancia entraba corriendo con la camilla y me desesperé”, contó Ricardo, padre de Luna.
Según relató el hombre, cuando ingresó al establecimiento se encontró con su hija tirada en el piso, ensangrentada y puesta de costado.
La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Horas más tarde se confirmó muerte cerebral y posteriormente su fallecimiento.
Respecto a las causas del hecho, el padre de Luna desmintió la versión dada por los docentes respecto a que la nena se había caído porque tenía los cordones desatados: “Yo la agarré a mi hija en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los había atado”, afirmó su padre y aseguró que “siempre se los ataba con doble nudo”.
“No sabemos lo que le pasó a la nena ahí adentro. Como adultos tenían que estar, no pueden dejar que los chicos jueguen solos. La dejé acá pensando que la controlaban, y no la estaban controlando”, expuso el hombre.
Fuente: minutouno.com