Una nena de 6 años se golpeó la cabeza en el recreo y murió

Si bien en un principio se indicó que se había tropezado porque tenía los cordones desatados, su familia desmintió esta versión, apuntó contra los directivos del colegio y reveló que semanas atrás la menor ya había padecido golpes y raspones.

El trágico hecho se produjo el viernes por la tarde en la Escuela N°117 “Islas Malvinas” cuando, por motivos que son materia de investigación, Luna, se seis años, se cayó y golpeó su cabeza contra un banco de cemento.

“Cerca de las 14.30 le avisaron a mi esposa que la nena se había golpeado. Me pareció raro y vine. Cuando estacioné el auto vi que el médico de la ambulancia entraba corriendo con la camilla y me desesperé”, contó Ricardo, padre de Luna.

Según relató el hombre, cuando ingresó al establecimiento se encontró con su hija tirada en el piso, ensangrentada y puesta de costado.

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Horas más tarde se confirmó muerte cerebral y posteriormente su fallecimiento.

nena

Respecto a las causas del hecho, el padre de Luna desmintió la versión dada por los docentes respecto a que la nena se había caído porque tenía los cordones desatados: “Yo la agarré a mi hija en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los había atado”, afirmó su padre y aseguró que “siempre se los ataba con doble nudo”.

“No sabemos lo que le pasó a la nena ahí adentro. Como adultos tenían que estar, no pueden dejar que los chicos jueguen solos. La dejé acá pensando que la controlaban, y no la estaban controlando”, expuso el hombre.

Fuente: minutouno.com