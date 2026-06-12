Banco Nación: ¿cuánto pago de cuota por un préstamo personal de 2 millones de pesos en 12 meses?

Este crédito personal del Banco Nación tiene la posibilidad de renovación una vez cancelado el 10% de las cuotas, siempre y cuando el cliente haya tenido un comportamiento regular en el pago de obligaciones y se encuentre al día. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta del titular.

Banco Nación dinero en cuenta

¿Quiénes pueden pedir un préstamo "libre destino" en el Banco Nación?

Los préstamos personales en pesos, con destino libre, son para empleados que perciban sus haberes a través de Banco Nación, con débito de la cuota en la cuenta habilitada para el cobro de haberes.