Banco Nación tiene vigentes los préstamos para sus clientes. El monto mínimo es de $10.000 y el máximo es de 100 millones de pesos. ¿Cuál es la cuota de un préstamos de $5 millones si se acuerda devolverlo en 12 meses?
Banco Nación: ¿cuánto pago de cuota por un préstamo personal de 2 millones de pesos en 12 meses?
Los préstamos del Banco Nación permiten créditos hasta por 100 millones de pesos. ¿Quiénes pueden acceder y cuánto pagarán de cuota?
Este crédito personal del Banco Nación tiene la posibilidad de renovación una vez cancelado el 10% de las cuotas, siempre y cuando el cliente haya tenido un comportamiento regular en el pago de obligaciones y se encuentre al día. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta del titular.
¿Quiénes pueden pedir un préstamo "libre destino" en el Banco Nación?
Los préstamos personales en pesos, con destino libre, son para empleados que perciban sus haberes a través de Banco Nación, con débito de la cuota en la cuenta habilitada para el cobro de haberes.
- Personas humanas cuya edad al término del préstamo no supere la prevista para acogerse al régimen jubilatorio.
- Quienes perciban sus haberes a través de un convenio de pago de haberes con BNA
- Contratados en relación de dependencia y contratados por locación de servicios que perciban sus honorarios a través de una cuenta abierta en BNA.
- Quienes perciban sus haberes mediante acreditación por intermedio del Sistema Nacional de Pagos.
- Además será requisito necesario que acepten expresamente que la cuota del préstamo se debite de la cuenta habilitada para el cobro de haberes.
Características del préstamo "libre destino" del Banco Nación
- Modalidad: en pesos y con libre destino.
- Monto: desde $10.000 hasta $100.000.000.
- Plazo: hasta 72 cuotas, que se liquidarán por sistema francés.
- Cobro de cuotas: con débito automático en caja de ahorros de Banco Nación.
- Afectación de ingresos: el importe de la cuota no debe superar el 35% del haber mensual. El porcentaje de afectación se realizará tomando como base la primera cuota del préstamo calculada para 30 días.
- Posibilidad de renovación una vez cancelado el 10% de las cuotas, siempre y cuando hayas tenido un comportamiento regular en el pago de obligaciones y te encuentres al día.
- Garantías: a sola firma. Cuando la Instancia ejecutiva del crédito lo considere necesario podrá evaluar la posibilidad de solicitar un codeudor o garante solidario.
Intereses del préstamo "libre destino" del Banco Nación
Banco Nación: ¿cuánto pago de cuota por un préstamo de 5 millones de pesos en 12 meses?
Un crédito "libre destino" del Banco Nación por 5 millones de pesos a devolver en 12 meses tendrá una cuota de 616.627,05.
El ingreso requerido para acceder a este préstamo es de $1.761.791,57.