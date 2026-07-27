Qué pasa con los gastos del rescate en la montaña del trío de "amigos" que quedó atrapado en un refugio

El rescate en la montaña de Chile llegó a su punto final, pero la avalancha de consecuencias apenas comienza para los tres chilenos rescatados la semana pasada en las Termas de Colina, en el Cajón del Maipo, luego de quedar varados tras un temporal.
Mientras el Estado de Chile evalúa cómo recuperar los más de 100 millones de pesos chilenos (unos 100 mil dólares) que costó el monumental operativo de rescate, los responsables de la imprudencia dejaron en claro una cruda realidad: no tienen con qué pagar.
Manuel Chino Orellana, quien quedó aislado durante seis días junto a Martina Núñez y Magdalena Retamal tras ignorar una alerta meteorológico frontal, rompió el silencio en las últimas horas y le sumó un tinte de drama personal a la polémica que indigna a todo Chile.
“No tenemos la situación económica para pagar los 100 millones de pesos que salió el rescate. Pero los tres cometimos el error, la imprudencia de no pensar en lo que se iba a venir. Si nos cobran, deberíamos pagar entre los tres”, admitió Orellana.
Tras ir a una discoteca y que les negaran el acceso, el Chino Orellana y sus amigas decidieron ir a la montaña, haciendo caso omiso a las advertencias climáticas.
Como se largó a llover y la nieve también hacía lo suyo, las tres personas debieron abandonar el auto y protegerse en un refugio, en el sector de Termas de Colina, donde estuvieron atrapados y por el que se inició un amplio operativo para rescatarlos.
La factura del Estado por el rescate y el contraste con Mendoza
A diferencia de Mendoza, donde la Ley N° 6.722 fue modificada específicamente para que el Gobierno provincial pueda facturarle los gastos de los operativos a los andinistas o turistas que se accidenten por negligencia, en Chile el vacío legal deja la cuenta, por ahora, en manos de los contribuyentes.
"Estoy perdiendo mi relación"
Más allá del flanco económico, el prolongado episodio en la montaña destapó un conflicto íntimo. El aislamiento de casi una semana de Orellana junto a las dos jóvenes desató suspicacias que el propio protagonista blanqueó frente a las cámaras en la televisión de Chile.
“Me arrepiento de haber tomado la decisión de llegar a las termas. Con todo esto estoy perdiendo mi relación con mi pareja, porque ella todavía no me cree que no pasó nada, que fue solo una amistad”, confesó el Chino Orellana, asegurando que su entorno familiar está fracturado por la situación.
A la distancia, Orellana aseguró que preferiría haber frenado el plan a tiempo: “Debí haber quedado de cobarde con esas mujeres, haberlas dejado en sus casas y volver con mi familia. Con esto aprendí a ser más responsable y a no tomar decisiones a tontas y a locas”.
En su reaparición, aprovechó también para extender disculpas públicas a las autoridades, a los equipos de rescate (Carabineros, PDI, Bomberos) y al país entero por movilizar recursos críticos.
En pocas palabras
- Imprudencia en la montaña: Tres personas fueron rescatadas en Chile tras quedar varadas por un temporal en un refugio, ignorando alertas meteorológicas.
- Costos del rescate: El operativo superó los 100 millones de pesos chilenos, y los involucrados afirman no tener la capacidad económica para afrontarlos.
- Vacío legal en Chile: A diferencia de Mendoza, no existe una ley clara para facturar los gastos de rescate por negligencia a los involucrados.