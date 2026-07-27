Qué pasa con los gastos del rescate en la montaña del trío de "amigos" que quedó atrapado en un refugio

“No tenemos la situación económica para pagar los 100 millones de pesos que salió el rescate. Pero los tres cometimos el error, la imprudencia de no pensar en lo que se iba a venir. Si nos cobran, deberíamos pagar entre los tres”, admitió Orellana.

Tras ir a una discoteca y que les negaran el acceso, el Chino Orellana y sus amigas decidieron ir a la montaña, haciendo caso omiso a las advertencias climáticas.

Como se largó a llover y la nieve también hacía lo suyo, las tres personas debieron abandonar el auto y protegerse en un refugio, en el sector de Termas de Colina, donde estuvieron atrapados y por el que se inició un amplio operativo para rescatarlos.

La factura del Estado por el rescate y el contraste con Mendoza

A diferencia de Mendoza, donde la Ley N° 6.722 fue modificada específicamente para que el Gobierno provincial pueda facturarle los gastos de los operativos a los andinistas o turistas que se accidenten por negligencia, en Chile el vacío legal deja la cuenta, por ahora, en manos de los contribuyentes.

"Estoy perdiendo mi relación"

Más allá del flanco económico, el prolongado episodio en la montaña destapó un conflicto íntimo. El aislamiento de casi una semana de Orellana junto a las dos jóvenes desató suspicacias que el propio protagonista blanqueó frente a las cámaras en la televisión de Chile.

“Me arrepiento de haber tomado la decisión de llegar a las termas. Con todo esto estoy perdiendo mi relación con mi pareja, porque ella todavía no me cree que no pasó nada, que fue solo una amistad”, confesó el Chino Orellana, asegurando que su entorno familiar está fracturado por la situación.

A la distancia, Orellana aseguró que preferiría haber frenado el plan a tiempo: “Debí haber quedado de cobarde con esas mujeres, haberlas dejado en sus casas y volver con mi familia. Con esto aprendí a ser más responsable y a no tomar decisiones a tontas y a locas”.

En su reaparición, aprovechó también para extender disculpas públicas a las autoridades, a los equipos de rescate (Carabineros, PDI, Bomberos) y al país entero por movilizar recursos críticos.