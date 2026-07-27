¿Qué plantas son ideales para colocar en el baño de la casa además del potus?

Decorar los espacios del hogar y llenarlos de vida, verde y aire puro es bastante sencillo: solo basta con colocar algunas plantas, cuidarlas y prestar atención a sus necesidades. Más que los adornos y los objetos que juntan polvo, las plantas decoran de manera natural y proporcionan un toque natural a las habitaciones de la casa, el trabajo, la oficina o un consultorio.
Generalmente, se busca colocar plantas en el baño para que este espacio no quede reducido a sus funciones básicas o se vuelva una habitación aburrida.
El potus suele ser la opción para el baño más elegida, pero no es la única. Hoy te dejo algunas plantas para colocar en el baño y algunos consejos para redecorar este ambiente.
¿Por qué recomiendan colocar plantas en el baño?
Dependiendo de la ventilación, las ventanas disponibles, las corrientes de aire, la humedad y la luz solar que ingresa, las plantas de interior se pueden colocar perfectamente en el baño e incluso vivir más tiempo en él en comparación con otros espacios de la casa.
El consejo de poner plantas en el baño es bastante antiguo y tiene varios fundamentos. Al tratarse de un espacio húmedo, las plantas actúan como control de humedad natural, absorbiendo el vapor de agua de la ducha que generalmente forma hongos.
En un ambiente con plantas, ya sea el baño o cualquier habitación, el aire se vuelve más puro y limpio, ya que las especies verdes filtran el aire y liberan oxígeno fresco.
Un baño con plantas, además, se vuelve más acogedor y hogareño. Los espacios se transforman cuando tienen vida vegetal; se ven más tranquilos, naturales y relajantes.
Opciones de plantas de interior para colocar en el baño de casa
En la lista de plantas para el baño, el potus o Epipremnum aureum tiene el primer puesto. El potus es perfecto para ambientes con luz indirecta y humedad constante.
Crece muy rápido, se puede usar como planta trepadora y de sus brazos se pueden sacar plantas nuevas. Sin embargo, aunque el potus es la planta más popular para el baño, no es la única.
- El helecho de Boston es una opción perfecta para el baño. Esta planta de interior adora la humedad, necesita bastante riego, le gustan las habitaciones iluminadas pero con luz filtrada y se puede colocar sobre una repisa o mueble decorativo.
- Otra opción perfecta para el baño es la lengua de suegra pequeña. Tolera muy bien la falta de luz, por lo que se puede colocar en baños oscuros. Necesita poco riego y es muy resistente.
- Finalmente, en el baño se puede poner un bambú de la suerte. No hace falta una maceta con tierra en el baño; esta planta se puede colocar en un frasco con agua y algunas piedras.
En pocas palabras
- Plantas para el baño: Descubre opciones ideales más allá del potus para decorar tu baño con vida verde.
- Beneficios en el baño: Las plantas controlan la humedad, purifican el aire y crean un ambiente más acogedor.
- Variedad de especies: Helechos de Boston, lengua de suegra y bambú de la suerte son alternativas excelentes para este espacio.