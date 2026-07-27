¿Qué plantas son ideales para colocar en el baño de la casa además del potus?

Plantas perfectas para el baño.

¿Por qué recomiendan colocar plantas en el baño?

Dependiendo de la ventilación, las ventanas disponibles, las corrientes de aire, la humedad y la luz solar que ingresa, las plantas de interior se pueden colocar perfectamente en el baño e incluso vivir más tiempo en él en comparación con otros espacios de la casa.

El consejo de poner plantas en el baño es bastante antiguo y tiene varios fundamentos. Al tratarse de un espacio húmedo, las plantas actúan como control de humedad natural, absorbiendo el vapor de agua de la ducha que generalmente forma hongos.

Las plantas llenan de verde el baño de la casa.

En un ambiente con plantas, ya sea el baño o cualquier habitación, el aire se vuelve más puro y limpio, ya que las especies verdes filtran el aire y liberan oxígeno fresco.

Un baño con plantas, además, se vuelve más acogedor y hogareño. Los espacios se transforman cuando tienen vida vegetal; se ven más tranquilos, naturales y relajantes.

Opciones de plantas de interior para colocar en el baño de casa

En la lista de plantas para el baño, el potus o Epipremnum aureum tiene el primer puesto. El potus es perfecto para ambientes con luz indirecta y humedad constante.

Crece muy rápido, se puede usar como planta trepadora y de sus brazos se pueden sacar plantas nuevas. Sin embargo, aunque el potus es la planta más popular para el baño, no es la única.

El potus no es la única opción.