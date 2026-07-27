Un temblor de magnitud 4,1 sacudió Mendoza y tuvo epicentro cerca de El Carrizal

Un temblor de magnitud 4,1 se registró durante la noche de este lunes en Mendoza. El movimiento sísmico ocurrió a las 22.37 y tuvo su epicentro en las inmediaciones de El Carrizal.
Según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se ubicó 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al suroeste de San Martín.
El organismo precisó que el sismo se produjo a una profundidad de 8 kilómetros. Las coordenadas informadas fueron -33,303 de latitud y -68,836 de longitud.
El movimiento fue percibido en distintos puntos de Mendoza durante la noche de este lunes.
Por el momento, no se informaron daños materiales ni personas heridas.
La creencia popular y la fiesta del Patrono Santiago
El temblor llegó apenas dos días después de la celebración del Patrono Santiago, una coincidencia imposible de ignorar en una provincia donde la fe, la tradición y los movimientos del suelo conviven desde hace siglos.
Según la creencia popular, el santo protege a Mendoza de los terremotos siempre que los mendocinos lo recuerden y le rindan homenaje cada 25 de julio.
Esta vez hubo misa, procesión y feriado, por lo que los más devotos podrán interpretar el sismo de magnitud 4,1 como una advertencia moderada o, acaso, como una simple prueba de que Santiago sigue atento. El suelo se movió, sí, pero sin la furia que durante generaciones alimentó una de las leyendas más queridas -y también más temidas- de Mendoza.
En pocas palabras
- Temblor: un sismo de mediana intensidad se registró en Mendoza.
- Horario: el movimiento sísmico ocurrió a las 22.37, según informó el INPRES.
- Sensación: fue breve pero se hizo sentir entre los mendocinos.