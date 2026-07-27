Un temblor de magnitud 4,1 sacudió Mendoza y tuvo epicentro cerca de El Carrizal

El movimiento fue percibido en distintos puntos de Mendoza durante la noche de este lunes.

La posible percepción que tuvieron los mendocinos del sismo de este lunes, de acuerdo a las previsiones del INPRES.

Por el momento, no se informaron daños materiales ni personas heridas.

La creencia popular y la fiesta del Patrono Santiago

El temblor llegó apenas dos días después de la celebración del Patrono Santiago, una coincidencia imposible de ignorar en una provincia donde la fe, la tradición y los movimientos del suelo conviven desde hace siglos.

Según la creencia popular, el santo protege a Mendoza de los terremotos siempre que los mendocinos lo recuerden y le rindan homenaje cada 25 de julio.

La ceremonia en honor al Patrono Santiago se desarrolló el pasado fin de semana.

Esta vez hubo misa, procesión y feriado, por lo que los más devotos podrán interpretar el sismo de magnitud 4,1 como una advertencia moderada o, acaso, como una simple prueba de que Santiago sigue atento. El suelo se movió, sí, pero sin la furia que durante generaciones alimentó una de las leyendas más queridas -y también más temidas- de Mendoza.