Nació el día del Patrono Santiago y vive cada cumpleaños como "un regalo de Dios"

Melina emigró desde Venezuela en busca de nuevas oportunidades. Como miles de compatriotas, dejó atrás su país con la esperanza de empezar de nuevo. Mendoza fue el lugar donde encontró esa posibilidad.

La devoción por el Patrón Santiago creció con los años

"Fue un desafío muy grande, pero también una oportunidad para crecer y valorar mucho más la fe y la esperanza", resume.

Su vínculo con Santiago Apóstol también fue creciendo con los años.

"En Santiago Apóstol descubrí a un hombre valiente y fiel a Jesús, que entregó la vida por su fe. Eso me inspira profundamente", define Melisa. Foto: archivo Diario UNO

"La devoción no vino tanto de mi familia, sino que nació cuando empecé a conocer quién había sido Santiago. Descubrí a un hombre valiente, fiel a Jesús, que entregó su vida por su fe. Eso me inspira profundamente", define.

Para ella, el apóstol representa mucho más que una figura religiosa.

"Lo que más me identifica es su fortaleza para seguir adelante aun en los momentos difíciles. Como migrante muchas veces tuve que aferrarme a Dios para seguir caminando. Santiago me recuerda justamente eso: la perseverancia y la confianza", agrega.

Santiago Apóstol, el patrono de Mendoza

Santiago Apóstol fue uno de los 12 discípulos de Jesús y el primero de ellos en morir mártir. La tradición cristiana sostiene que sus restos descansan en Santiago de Compostela, en España, uno de los principales destinos de peregrinación del mundo y punto final del histórico Camino de Santiago, recorrido cada año por cientos de miles de personas.

En Mendoza, Santiago es el patrono de la provincia desde la época colonial. Cada 25 de julio se realizan celebraciones religiosas y la fecha es feriado provincial. Alrededor de esa devoción también nació una de las creencias populares más conocidas: la que atribuye los terremotos al hecho de trabajar durante el día del santo.

Esa tradición siempre llamó la atención de Melina.

"Cuando llegué me sorprendió escuchar que muchas personas dicen que si el 25 de julio se trabaja, tiembla. Me pareció una costumbre muy mendocina y muy curiosa", señala.

Hay otra coincidencia que alimenta su fascinación.

"Siempre me llamó la atención que Santiago de Chile, Santiago de León de Caracas y Mendoza tengan a Santiago Apóstol como patrono y que las tres sean ciudades ubicadas en zonas sísmicas. Sé que probablemente sea solo una coincidencia, pero son esas cosas que invitan a reflexionar", remarca.

Un cumpleaños diferente y una celebración en Mendoza

Cada aniversario comienza de la misma manera.

Antes de pensar en la torta o en los saludos, Melina dedica un momento a la oración.

"Me gusta empezar el día agradeciendo. Le doy gracias a Dios por un año más de vida, pido fortaleza para el que comienza y después recién comparto con mi familia y mis amigos", advierte.

Para ella, cumplir años el mismo día que el patrono de Mendoza es mucho más que una curiosidad del calendario.

Antes de pensar en la torta o en los saludos de cumpleaños, Melina dedica un momento de cada 25 de julio a la oración por Santiago Apóstol. Foto: Archivo Diario UNO

También encuentra otro significado personal en esa fecha. En el llamado calendario de las 13 lunas, el 25 de julio es conocido como el "Día Fuera del Tiempo", una jornada dedicada a la reflexión, la gratitud y la renovación interior. Aunque aclara que esa tradición no tiene relación con la celebración cristiana de Santiago Apóstol, reconoce que siempre le llamó la atención que ambas coincidieran.

"Lo vivo como una invitación a detenerme, agradecer y comenzar un nuevo ciclo con esperanza", agrega.

Cinco años después de haber llegado desde Venezuela, esa fecha sigue teniendo para ella un valor especial. No solo porque suma un año más de vida, sino porque siente que cada 25 de julio le recuerda el camino recorrido.

Mientras miles de mendocinos celebran al patrono de la provincia, Melina también sopla las velitas.

Y, antes de pedir un deseo, hace lo mismo que todos los años: simplemente da gracias.