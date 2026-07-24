Menos que un café: el tren turístico argentino que atraviesa montañas y sierras por $700

Recorrer ríos, cruzar entre las sierras y visitar pintorescos pueblos cordobeses sin gastar de más todavía es una realidad posible en la Argentina. El icónico Tren de las Sierras se consolidó como el servicio ferroviario turístico más accesible del país, con pasajes que parten desde los $700, una cifra inferior a lo que cuesta un café en cualquier bar.
Este tradicional ramal une la ciudad de Córdoba con la localidad de Capilla del Monte, internándose en el corazón del Valle de Punilla, uno de los polos turísticos más concurridos de la provincia. A lo largo del trayecto, la formación pasa por destinos muy elegidos por los viajeros como La Calera, Casa Bamba, Bialet Massé, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, La Cumbre y San Esteban.
Más allá de ser un transporte esencial para el día a día de los vecinos de la región, el viaje se transformó en una alternativa codiciada por turistas que buscan admirar el paisaje sin la molestia de conducir, cargar combustible o buscar estacionamiento. Uno de los puntos fotográficos más deslumbrantes se encuentra al atravesar Casa Bamba, donde los rieles avanzan en forma paralela al río Suquía, regalando vistas panorámicas encajonadas entre los cerros.
De tren minero a atracción turística: tarifas del Tren de las Sierras
La historia de esta línea se remonta a su inauguración en 1889. En sus primeros años estuvo destinado al transporte de minerales y cargas pesadas sacadas del corazón serrano, hasta que décadas más tarde fue adaptado para el traslado de pasajeros. Hoy fusiona con éxito la conectividad regional con la experiencia turística.
El servicio funciona todos los días y une un total de 23 estaciones, con distintas frecuencias diarias que ofrecen la flexibilidad de realizar el trayecto entero o bajar en cualquiera de las paradas intermedias.
Desde el 1° de junio de 2026, el cuadro tarifario vigentes fija el tramo mínimo en $700 y el tramo completo hasta Capilla del Monte en $7.000. El detalle de algunos de sus trayectos principales incluye:
- Córdoba - La Calera: $1.400
- Córdoba - Casa Bamba: $2.100
- Córdoba - Cosquín: $4.200 (ideal para visitar la sede del Festival Nacional de Folklore)
- Córdoba - Valle Hermoso: $4.900
- Córdoba - Capilla del Monte: $7.000 (puerta de entrada al mítico Cerro Uritorco)
Otras localidades de la ruta como Huerta Grande y La Cumbre invitan a descender para disfrutar de caminatas y actividades al aire libre.
Con un costo sumamente competitivo frente al transporte particular, el Tren de las Sierras se mantiene como una de las aventuras sobre rieles más hermosas y económicas para descubrir la provincia de Córdoba.
En pocas palabras
- Tren de las Sierras: recorre montañas y valles de Córdoba por tarifas accesibles, conectando pueblos cordobeses.
- Tarifas y Trayectos: el pasaje mínimo es de $700, con tramos completos hasta Capilla del Monte a $7.000, utilizando la tarjeta SUBE.
- Experiencia Turística: fusiona conectividad regional con paisajes inolvidables, siendo una alternativa económica al transporte particular.