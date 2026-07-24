Menos que un café: el tren turístico argentino que atraviesa montañas y sierras por $700

De tren minero a atracción turística: tarifas del Tren de las Sierras

La historia de esta línea se remonta a su inauguración en 1889. En sus primeros años estuvo destinado al transporte de minerales y cargas pesadas sacadas del corazón serrano, hasta que décadas más tarde fue adaptado para el traslado de pasajeros. Hoy fusiona con éxito la conectividad regional con la experiencia turística.

El servicio funciona todos los días y une un total de 23 estaciones, con distintas frecuencias diarias que ofrecen la flexibilidad de realizar el trayecto entero o bajar en cualquiera de las paradas intermedias.

Desde el 1° de junio de 2026, el cuadro tarifario vigentes fija el tramo mínimo en $700 y el tramo completo hasta Capilla del Monte en $7.000. El detalle de algunos de sus trayectos principales incluye:

Córdoba - La Calera: $1.400

Córdoba - Casa Bamba: $2.100

Córdoba - Cosquín: $4.200 (ideal para visitar la sede del Festival Nacional de Folklore)

Córdoba - Valle Hermoso: $4.900

Córdoba - Capilla del Monte: $7.000 (puerta de entrada al mítico Cerro Uritorco)

Otras localidades de la ruta como Huerta Grande y La Cumbre invitan a descender para disfrutar de caminatas y actividades al aire libre.

Con un costo sumamente competitivo frente al transporte particular, el Tren de las Sierras se mantiene como una de las aventuras sobre rieles más hermosas y económicas para descubrir la provincia de Córdoba.