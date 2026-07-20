Furor por el Tren Solar que suma una aventura de noche para ver el eclipse lunar más impactante del año

La propuesta contará con la participación de astrónomos profesionales, que brindarán explicaciones sobre el eclipse, las constelaciones y otros fenómenos del universo, con un formato pensado para todo público.

Además, la experiencia incluirá una oferta gastronómica basada en productos y sabores regionales para acompañar el recorrido nocturno.

El Tren Solar ofrece a bordo una interesante propuesta gastronómica. Foto: gentileza

La salida forma parte del calendario 2026 de Cielo en Movimiento, un ciclo que se desarrolla entre julio y septiembre y busca combinar turismo, ciencia y naturaleza en uno de los paisajes más emblemáticos de Jujuy.

Con condiciones ideales para el astroturismo, la Quebrada de Humahuaca volverá a convertirse en un escenario privilegiado para observar uno de los eventos astronómicos más destacados del año.

Precios y más información en la web del Tren Solar de la Quebrada.