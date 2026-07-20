Furor por el Tren Solar que suma una aventura de noche para ver el eclipse lunar más impactante del año

El Tren Solar de la Quebrada ofrecerá una propuesta diferente para quienes disfrutan de la astronomía y los paisajes del norte argentino. El próximo 25 de julio, así como el 8 y 27 de agosto, realizará una salida especial en el marco de la experiencia "Cielo en Movimiento", que permitirá contemplar el eclipse lunar parcial más profundo de 2026 desde la Quebrada de Humahuaca.
El fenómeno cubrirá aproximadamente el 93% de la superficie de la Luna, convirtiéndose en el segundo y último eclipse lunar del año. Según informaron desde la organización, podrá observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni elementos de protección.
Un recorrido en tren bajo uno de los mejores cielos del país
Durante el viaje, los pasajeros recorrerán la Quebrada a bordo de los vagones panorámicos del Tren Solar, mientras siguen el desarrollo del eclipse en un entorno privilegiado por su altura, sus cielos despejados y la escasa contaminación lumínica.
La propuesta contará con la participación de astrónomos profesionales, que brindarán explicaciones sobre el eclipse, las constelaciones y otros fenómenos del universo, con un formato pensado para todo público.
Además, la experiencia incluirá una oferta gastronómica basada en productos y sabores regionales para acompañar el recorrido nocturno.
La salida forma parte del calendario 2026 de Cielo en Movimiento, un ciclo que se desarrolla entre julio y septiembre y busca combinar turismo, ciencia y naturaleza en uno de los paisajes más emblemáticos de Jujuy.
Con condiciones ideales para el astroturismo, la Quebrada de Humahuaca volverá a convertirse en un escenario privilegiado para observar uno de los eventos astronómicos más destacados del año.
Precios y más información en la web del Tren Solar de la Quebrada.
En pocas palabras
- Tren Solar: ofrecerá un recorrido especial para observar el eclipse lunar el 27 de agosto.
- Fenómeno astronómico: se verá un eclipse parcial que cubrirá el 93% de la Luna, visible a simple vista.
- Experiencia completa: incluye explicaciones de astrónomos, gastronomía regional y paisajes de la Quebrada de Humahuaca.