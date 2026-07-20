Qué dijo la jueza mendocina que sobrevivió al Costa Concordia sobre el nuevo documental de Netflix

María Inés Lona de Abalos optó por desdramatizar un hecho histórico, el hundimiento de un crucero donde fue protagonista.

"No, aún no la he visto. Y, en realidad, tampoco creo que la vaya a ver, porque me da la impresión de que lo que transmiten ahí es la vivencia de gente que la pasó muy mal. En consecuencia, posiblemente tengan otro punto de vista", dice sobre el documental.

Su relato rompe con la mayoría de los testimonios conocidos. Mientras muchos sobrevivientes recuerdan escenas de desesperación, ella asegura que nunca sintió que estuviera al borde de la muerte.

"Yo no estuve en peligro de ahogarme. No entró agua de mar ni a mi camarote ni al lugar donde yo estaba. Quizás eso podría haberme provocado temor, pero no fue así", dijo.

Recuerda que descendieron hasta el puente donde debían abordar los botes salvavidas. Cuando llegó, ya no quedaban lugares. Sus otras dos hijas sí habían logrado subir.

"No había gritos, no había pánico. Había una espera tranquila", agregó.

Poco después recibieron una orden inesperada: debían lanzarse al agua y nadar hasta la costa.

"Nunca sentí un riesgo extremo cuando se hundió el Costa Concordia"

"Nos dijeron que no iban a venir a buscarnos y que teníamos que nadar hasta la costa, que yo calculaba a unos 50 o 60 metros de distancia", recordó.

María Inés asegura que nunca sintió que esa decisión implicara un riesgo extremo.

"Llegué a la costa. Tenía puesto mi salvavidas, sabía nadar, el agua no estaba tan fría y la luna estaba completamente visible, iluminándolo todo. No era un entorno terrorífico ni de pánico", acotó.

Después caminó con dificultad por la ladera rocosa hasta encontrarse con otros náufragos. Más tarde fue trasladada a un centro médico, donde volvió a reunirse con sus hijas.

Ese reencuentro, dice, fue suficiente para dar vuelta la página.

El episodio ocurrió en 2012. Es decir que el documental, con imágenes reales, se presenta 14 años después. Foto: Archivo Diario UNO

"Creo que lo que se reproduce en el documental no coincide con mi vivencia. Mi experiencia, casi diría, no tuvo misterio, ni tensión, ni miedo. Entonces no siento la necesidad de verlo", dijo.

Incluso desliza una crítica. Recuerda que, pese a que ella y sus hijas fueron las sobrevivientes mendocinas del naufragio, nunca fueron convocadas para contar su versión.

"Ni siquiera nos preguntaron. A nosotras tres, que éramos las náufragas mendocinas, nunca nos consultaron nada", acotó.

"Volví a trabajar y seguí con mi vida"

La mendocina asegura que nunca vivió el naufragio como un episodio que cambiara su manera de ver el mundo.

"Hay situaciones verdaderamente traumáticas en las que existe un antes y un después. En mi caso no fue así", añadió.

En ese momento tenía 72 años y su única preocupación era saber que sus hijas estuvieran bien.

"Yo suponía que pronto estarían en la costa. Eso era lo único que realmente me preocupaba".

Tampoco recuerda haber sentido que pudiera morir.

"Nunca imaginé la posibilidad de morir ahogada. Estábamos en un mar muy sereno. Siempre había creído que el Mediterráneo era completamente tranquilo; después me dijeron que también tiene sus momentos de tempestad. Pero esa noche yo no sentí peligro".

Cuando regresó a Mendoza retomó rápidamente su rutina.

"Volví a trabajar. La gente que trabajaba conmigo no me preguntó demasiado porque la noticia ya se había difundido. Y seguí adelante. Yo enfrento lo que tengo hoy; mañana veré qué trae el mañana. Y lo que pasó ayer, si ya está resuelto, queda atrás", expresó.

El capitán, Francesco Schettino, aún continúa preso. Es conocido como "El capitán cobarde". Foto: archivo UNO

Su conclusión sorprende por la simpleza.

"No hubo un antes y un después. Hubo un episodio. Me pasó, salí y, sobre todo, salimos. Si alguna de mis hijas hubiera perdido la vida o hubiera sufrido un accidente grave durante el salvataje, eso sí me habría marcado para siempre. Pero lo demás, no. Fue un episodio".

Cuando Diario UNO le pidió una fotografía actual para acompañar la entrevista, respondió con el mismo humor y la misma naturalidad con la que recordó el naufragio.

"¿Fotos? Estoy 15 años más vieja; de 72 años a los 87 que tengo ahora hay una gran diferencia", dijo entre risas.

La frase termina retratando a la mujer detrás de una historia extraordinaria. Una sobreviviente de una de las mayores tragedias marítimas del siglo XXI que, lejos de quedar atrapada en aquella noche, eligió seguir viviendo como si el naufragio hubiera sido apenas eso: un episodio más de una vida larga, plena y, todavía hoy, en movimiento.