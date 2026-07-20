Sin votaciones hasta 2028: Mendoza frenó las elecciones en los institutos de educación superior

A esto se le suma la actualización de 35 planes de estudio en carreras técnicas y de formación docente. Este recambio de materias obliga a reorganizar las horas y los puestos de los profesores, un trámite legal que aún está en curso.

Asimismo, con los estudiantes ocurrió algo similar: debido a los exámenes de ingreso y acreditación de materias que se extendieron hasta mayo, no fue posible armar a tiempo un listado definitivo de alumnos regulares que cumplan con la antigüedad exigida para votar.

Sin urnas en la educación superior: Mendoza congeló las elecciones institucionales hasta 2028.

Evaluación nacional y estabilidad de las escuelas

Otro factor clave tiene que ver con la calidad educativa. Los institutos mendocinos comenzaron a transitar el Sistema de Evaluación, Certificación y Acreditación (Sifieca), un proceso a nivel nacional dispuesto por el Consejo Federal de Educación que busca certificar a los establecimientos y asegurar que sus títulos sigan siendo válidos en todo el país.

Este proceso de evaluación dura alrededor de dos años e implica análisis internos y auditorías externas. Los criterios técnicos recomiendan no cambiar a las cúpulas de gobierno ni a los equipos directivos mientras se realiza esta revisión, con el fin de no cortar los procesos de trabajo y garantizar la mayor estabilidad institucional posible.

Mendoza busca garantizar la validez nacional de los títulos terciarios y frena las elecciones. Imagen ilustrativa.

¿Cómo sigue el cronograma para volver a votar?

Pese a la postergación de los comicios para este año y el que viene, la norma dejó fijado el camino para que la comunidad educativa vuelva a las urnas.

Las autoridades dispusieron que, entre los meses de agosto y noviembre de 2027, cada instituto deberá presentar su calendario electoral correspondiente. De esta manera, se organizarán las campañas y las votaciones con tiempo suficiente para que lasnuevas autoridades electas puedan asumir formalmente sus funciones al inicio del ciclo lectivo 2028.

La resolución se conoce en un clima de debate latente en torno al funcionamiento, la autonomía y la conducción de los institutos superiores mendocinos. Con las urnas congeladas por dos años y los mandatos vigentes extendidos hasta 2028, se abre un nuevo capítulo de discusiones dentro de las comunidades educativas y las organizaciones gremiales de la provincia.