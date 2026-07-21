Ojo con esto: ANMAT sacó del mercado 3 conocidas marcas de protectores solares por groseras irregularidades

Karité : "Collagen - Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum", contenido neto de 60 ml, elaborado en China.

: "Collagen - Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum", contenido neto de 60 ml, elaborado en China. Kiss Beauty : "Sunscreen Cream SPF50", contenido neto de 65 ml, con vencimiento en mayo de 2023.

: "Sunscreen Cream SPF50", contenido neto de 65 ml, con vencimiento en mayo de 2023. Miss Vanesa: "Anthelios XL 50+ SPF", contenido neto de 150 ml, lote 25E10A, con vencimiento del 9 de mayo de 2023.

La prohibición también alcanza a todas las presentaciones de estos productos y a otros cosméticos de las mismas marcas hasta que regularicen su situación ante la autoridad sanitaria.

Imagen ilustrativa.

Según informó la ANMAT, los protectores fueron detectados durante inspecciones en comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Los responsables de los locales no pudieron presentar documentación sobre su origen y, tras consultar la base de datos oficial, el organismo confirmó que no existían registros coincidentes con la información impresa en los envases.

La autoridad sanitaria advirtió que no fue posible garantizar que estos cosméticos hubieran sido elaborados bajo condiciones adecuadas, que utilizaran ingredientes autorizados o que hubieran ingresado legalmente al país.

Ante esta situación, la ANMAT recomendó suspender de inmediato el uso de cualquiera de estos productos y aconsejó verificar siempre la marca, el factor de protección solar (FPS), el contenido neto, el país de fabricación y la fecha de vencimiento antes de comprar cosméticos, especialmente cuando se ofrecen a través de redes sociales o plataformas de venta online.