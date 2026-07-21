Salió a pasear a un campo y realizó un descubrimiento raro de la Antigua Roma

Un descubrimiento excepcional

Los especialistas de la institución cultural calificaron los hallazgos con un nivel de calidad inigualable. Sobre el instrumento musical antiguo, el museo detalló: "El sonajero parece tener todas sus piezas, incluidos los 'guisantes' que iban dentro, aunque es extremadamente frágil". A su vez, los voceros agregaron sobre su utilidad histórica: "Los sonajeros se usaban en las ceremonias religiosas romanas, y muy pocos se encontraron alguna vez en Gran Bretaña".

Ian Richardson se desempeña como jefe de antigüedades portátiles del Museo Británico. El especialista destacó la importancia de la colaboración ciudadana para lograr preservar el patrimonio de la zona. Sobre la entrega voluntaria, afirmó: "La donación es un gran ejemplo de las comunidades de detección de metales, arqueológicas y de museos trabajando para lograr un resultado fantástico".

Las labores de conservación requirieron un proceso largo, además de resultar sumamente costosas. Un donante privado dio un paso al frente para aportar los fondos necesarios destinados a restaurar el tesoro. Sin dicha financiación, las piezas corrían riesgo de deterioro profundo, especialmente los fragmentos más delicados junto con las superficies esmaltadas de las monturas.

Trabajo en equipo frente

El descubrimiento fue una sorpresa para los expertos, debido a su excepcional rareza.

Peter Brazier, miembro del gabinete de cultura del Consejo de Buckinghamshire, valoró el esfuerzo conjunto de las distintas partes. El funcionario declaró: "Este es un hallazgo raro y emocionante, por lo que el equipo de arqueología del consejo se involucró directamente para asegurar que los restos fueran excavados adecuadamente".

A continuación, Brazier profundizó sobre el proceso de extracción de las piezas milenarias. "También trajimos a Oxford Archaeology para realizar la excavación, que fue monitoreada por nuestro equipo. Me gustaría agradecer a Adam, quien descubrió el tesoro, por su profesionalismo, y tanto a él como al propietario por su decisión de donarlo al museo", concluyó.

El público podrá observar la colección completa a partir del sábado. La presentación formará parte de los eventos programados para el Festival de Arqueología del recinto local, donde los asistentes conocerán de cerca las valiosas piezas de bronce.