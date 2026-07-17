Descubren un pequeño mono en una tumba: creen que era una mascota romana

La ubicación original del cráneo dentro del recinto mortuorio quedó sin registrar durante el trabajo de campo. Tal falta de datos impide saber si el animal acompañaba a un humano en particular tras la muerte. El hueso tampoco presenta marcas de cortes, enfermedades mortales evidentes o señales de maltrato físico, por lo que las causas de su deceso continúan siendo un misterio absoluto para los especialistas.

El descubrimiento demuestra las costumbres del Imperio Romano.

Mascotas exóticas del Imperio Romano

Los expertos afirman que las amplias redes comerciales de la época facilitaron la llegada del animal desde el norte de África hasta el puerto del Mediterráneo oriental. Durante el Imperio Romano, las majestuosas embarcaciones transportaban cereales, cerámicas, especies salvajes destinadas a los espectáculos públicos. Muchas familias adineradas compraban ejemplares raros para lograr exhibir riqueza, un alto estatus social, gran poder adquisitivo.

La rareza del cráneo representa un avance fundamental para la arqueología de la región anatolia. Los macacos poseían gran inteligencia, enorme adaptabilidad a la dieta humana, muchísima facilidad para el adiestramiento continuo. Dichas características los convertían en compañeros ideales para la vida cotidiana, excelentes animadores, incluso mascotas militares de valor, generando lazos afectivos muy fuertes con los diversos cuidadores humanos.