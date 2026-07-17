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Si tenés cáscaras de zapallo anco o calabaza, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

El zapallo calabaza es la estrella de muchas comidas, así que cuando la cocines no tires sus cáscaras porque en verdad tienes un tesoro en casa

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés cáscaras de zapallo anco o calabaza, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Si tenés cáscaras de zapallo anco o calabaza, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Las cáscaras del zapallo anco o calabaza suelen terminar en la basura, pero en realidad son un recurso valioso, nutritivo y reutilizable. Desde la huerta hasta la cocina e incluso para el cuidado del jardín pueden convertirse en un verdadero tesoro doméstico. Te contamos por qué conviene guardarlas y cómo sacarles provecho paso a paso.

Cuando vamos a comprar o cocinamos no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.

Por qué las cáscaras de la calabaza son un tesoro

No tires las c&aacute;scaras de la calabaza cuando termines de cocinarla. Reutilizala.

No tires las cáscaras de la calabaza cuando termines de cocinarla. Reutilizala.

Las cáscaras de zapallo anco o calabaza poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:

  • Sus cáscaras son ricas en fibra, que ayuda al funcionamiento del sistema digestivo.
  • Son especialmente ricas en compuestos fenólicos, conocidos por sus fuertes propiedades antioxidantes.
  • Reutilizar las cáscaras podría ayudar a prevenir los síntomas de la diabetes y estabilizar el azúcar en sangre, gracias a su contenido en polifenoles.
  • Aportan minerales importantes para el organismo.
  • Permiten reducir residuos orgánicos en el hogar.

Por estas razones, muchas personas y recetas comenzaron a incorporar las cáscaras de la calabaza nuevamente como ingrediente por fuera del uso común.

Este tipo de c&aacute;scaras son ideales para reciclar, sobre todo como snack saludable o para cuidar tus plantas.

Este tipo de cáscaras son ideales para reciclar, sobre todo como snack saludable o para cuidar tus plantas.

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta una cáscara de zapallo o calabaza en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué uso puedes darle. Primero podés utilizar la cáscara para crear chips crujientes y sabrosas. Para ello corta la cáscara en trozos del tamaño de chips, espolvorea con pimentón y deshidrata durante la noche al aire o usando un horno a baja temperatura con la puerta ligeramente entreabierta.

Además, una de las formas más simples y efectivas de aprovechar las cáscaras de calabaza es sumergirlas en agua para liberar sus nutrientes y usar esa agua sobre la tierra de tu jardín, como si fuera un riego común.

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