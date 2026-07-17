Si tenés cáscaras de zapallo anco o calabaza, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Sus cáscaras son ricas en fibra, que ayuda al funcionamiento del sistema digestivo.

son ricas en fibra, que ayuda al funcionamiento del sistema digestivo. Son especialmente ricas en compuestos fenólicos, conocidos por sus fuertes propiedades antioxidantes.

Reutilizar las cáscaras podría ayudar a prevenir los síntomas de la diabetes y estabilizar el azúcar en sangre, gracias a su contenido en polifenoles.

podría ayudar a prevenir los síntomas de la diabetes y estabilizar el azúcar en sangre, gracias a su contenido en polifenoles. Aportan minerales importantes para el organismo.

Permiten reducir residuos orgánicos en el hogar.

Por estas razones, muchas personas y recetas comenzaron a incorporar las cáscaras de la calabaza nuevamente como ingrediente por fuera del uso común.

Este tipo de cáscaras son ideales para reciclar, sobre todo como snack saludable o para cuidar tus plantas.

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta una cáscara de zapallo o calabaza en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué uso puedes darle. Primero podés utilizar la cáscara para crear chips crujientes y sabrosas. Para ello corta la cáscara en trozos del tamaño de chips, espolvorea con pimentón y deshidrata durante la noche al aire o usando un horno a baja temperatura con la puerta ligeramente entreabierta.

Además, una de las formas más simples y efectivas de aprovechar las cáscaras de calabaza es sumergirlas en agua para liberar sus nutrientes y usar esa agua sobre la tierra de tu jardín, como si fuera un riego común.