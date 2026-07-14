Si tenés papas viejas o brotadas y su cáscara en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Son muchas las personas que terminan descubriendo que lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso valioso en la cocina y el hogar. Las cáscaras del papa, por ejemplo, esconden propiedades nutritivas y usos sorprendentes que pocos conocen. Sin duda son un tesoro para aprovechar.
La papa es una verdura estrella en esta época y lo más común es retirar la cáscara después de cocinar y descartarlas. Sin embargo, esa parte concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso de la papa, su piel también aporta muchos beneficios, por lo que reutilizarla es una manera simple de sumar nutrientes a la dieta y sacarle el máximo provecho a algo que pocos creían que podían usar. Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.
Por qué las cáscaras de papa son un tesoro
Las cáscaras de papa poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:
- Tienen vitaminas.
- Tiene más nutrición que el interior de este tubérculo.
- Las cáscaras son ricas en nutrientes como potasio, magnesio y fósforo.
- Contienen aproximadamente la mitad de la fibra dietética de la papa.
- Suministran mejores niveles de energías para tu rendimiento físico y mental.
- Fortalece el sistema inmune.
- Es práctica en diferentes ámbitos: desde la cocina hasta el campo medicinal, trucos del hogar y plantas.
Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de la papa en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos puedes darle. Primero, son ideales para emplearla como abono o fertilizante de plantas. De esta forma, sirven para cultivos de raíz o plantas en estado de floración.
Otra opción es para preparar una especie de snack, para alguna reunión, retiras las cáscaras de la papa, condimentas la piel con sal, pimienta en una bandeja para horno y con un poco de aceite tendrás un snack sano y crocante.
Por último, son un tesoro a la hora de querer eliminar manchas de la piel hechas por roces o golpes, es un remedio casero contra la caspa y además, un espesador natural para cualquiera de tus comidas.