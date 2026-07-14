Si tenés papas viejas o brotadas y su cáscara en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

No tires las cáscaras de la papa que usaste.

Por qué las cáscaras de papa son un tesoro

Las cáscaras de papa poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:

Tienen vitaminas.

Tiene más nutrición que el interior de este tubérculo.

Las cáscaras son ricas en nutrientes como potasio, magnesio y fósforo.

son ricas en nutrientes como potasio, magnesio y fósforo. Contienen aproximadamente la mitad de la fibra dietética de la papa .

. Suministran mejores niveles de energías para tu rendimiento físico y mental.

Fortalece el sistema inmune.

Es práctica en diferentes ámbitos: desde la cocina hasta el campo medicinal, trucos del hogar y plantas.

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

La papa y su cáscara es un ingrediente que se roba el protagonismo, no solo por sus valores nutricionales, sino por su gran versatilidad.

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de la papa en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos puedes darle. Primero, son ideales para emplearla como abono o fertilizante de plantas. De esta forma, sirven para cultivos de raíz o plantas en estado de floración.

Otra opción es para preparar una especie de snack, para alguna reunión, retiras las cáscaras de la papa, condimentas la piel con sal, pimienta en una bandeja para horno y con un poco de aceite tendrás un snack sano y crocante.

Por último, son un tesoro a la hora de querer eliminar manchas de la piel hechas por roces o golpes, es un remedio casero contra la caspa y además, un espesador natural para cualquiera de tus comidas.