Si tenés cáscaras de zapallo o calabaza tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.

cascara de zapallo (1) Cuando consumas zapallo o calabaza procura guardar sus cáscaras.

Por qué las cáscaras de zapallo son un tesoro

Las cáscaras de zapallo o calabaza poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:

Son ricas en fibra, que ayuda al funcionamiento del sistema digestivo.

Contienen antioxidantes naturales.

Aportan minerales importantes para el organismo.

Permiten reducir residuos orgánicos en el hogar.

Por estas razones, muchas recetas actuales comenzaron a incorporarlas nuevamente como ingrediente.

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

cascara de zapallo (2) Este tipo de cáscaras tiene usos culinarios o pueden ser muy beneficiosos en la jardinería.

Una de las formas más populares de aprovecharlas es convertirlas en chips crocantes. Para prepararlos solo hay que lavarlas bien, cortarlas en tiras finas, condimentarlas con sal, aceite y especias, y hornearlas hasta que queden doradas.

Otra alternativa es utilizarlas en caldos caseros. Al hervirlas junto con otras verduras, aportan sabor y nutrientes al caldo, ideal para sopas o guisos. También pueden agregarse a salteados de verduras, mezclarse en rellenos de empanadas o incluso incorporarse en preparaciones de tortillas y budines salados.

Las cáscaras de zapallo también pueden reutilizarse fuera de la cocina. Si se colocan en la compostera o directamente en la tierra del jardín, se transforman en materia orgánica que ayuda a nutrir el suelo. Esto favorece el crecimiento de plantas y reduce la cantidad de basura orgánica que se genera en el hogar.

Así es que aprovechar las cáscaras de zapallo o calabaza es una forma simple de incorporar hábitos más sustentables en la vida diaria, porque la mayoría de veces tiramos cosas sin pensar que pueden transformarse en un ingrediente nutritivo, un recurso para nuevas recetas o incluso un aliado para el jardín.