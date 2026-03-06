Si tenés cáscaras de zapallo o calabaza tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Cada vez más personas descubren que lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso valioso en la cocina y el hogar. Las cáscaras de zapallo o calabaza, por ejemplo, esconden propiedades nutritivas y usos sorprendentes que pocos conocen. Sin duda son un tesoro para aprovechar.
Cuando se cocina zapallo o calabaza, lo más común es retirar la cáscara y descartarla. Sin embargo, esa parte del vegetal concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso del zapallo, su piel también aporta minerales y contribuye a mejorar la digestión, por lo que reutilizarla es una manera simple de sumar nutrientes a la dieta.
Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.
Por qué las cáscaras de zapallo son un tesoro
Las cáscaras de zapallo o calabaza poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:
- Son ricas en fibra, que ayuda al funcionamiento del sistema digestivo.
- Contienen antioxidantes naturales.
- Aportan minerales importantes para el organismo.
- Permiten reducir residuos orgánicos en el hogar.
Por estas razones, muchas recetas actuales comenzaron a incorporarlas nuevamente como ingrediente.
Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras
Una de las formas más populares de aprovecharlas es convertirlas en chips crocantes. Para prepararlos solo hay que lavarlas bien, cortarlas en tiras finas, condimentarlas con sal, aceite y especias, y hornearlas hasta que queden doradas.
Otra alternativa es utilizarlas en caldos caseros. Al hervirlas junto con otras verduras, aportan sabor y nutrientes al caldo, ideal para sopas o guisos. También pueden agregarse a salteados de verduras, mezclarse en rellenos de empanadas o incluso incorporarse en preparaciones de tortillas y budines salados.
Las cáscaras de zapallo también pueden reutilizarse fuera de la cocina. Si se colocan en la compostera o directamente en la tierra del jardín, se transforman en materia orgánica que ayuda a nutrir el suelo. Esto favorece el crecimiento de plantas y reduce la cantidad de basura orgánica que se genera en el hogar.
Así es que aprovechar las cáscaras de zapallo o calabaza es una forma simple de incorporar hábitos más sustentables en la vida diaria, porque la mayoría de veces tiramos cosas sin pensar que pueden transformarse en un ingrediente nutritivo, un recurso para nuevas recetas o incluso un aliado para el jardín.