El pronóstico del tiempo adelanta que se viene la lluvia y el frío obligará a abrigarse más

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Pronóstico del tiempo: llega la lluvia y baja la temperatura

El gran cambio de escenario irrumpirá el sábado 16 de mayo. Según anticipa el portal del SMN, se producirá el ingreso de un frente frío que cambiará radicalmente el panorama: traerá consigo un cielo cubierto, vientos del sector sur y las esperadas lluvias.

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Para la jornada sabatina, la probabilidad de precipitaciones y lloviznas será la gran protagonista, de acuerdo al pronóstico del tiempo.

Acompañando al agua, se sentirá el rigor del otoño en Mendoza: la temperatura máxima sufrirá un fuerte descenso y no superaría los 13°C o 14°C, mientras que la mínima caerá a los 4°C o 6°C. Además, se esperan ráfagas de viento frío de hasta 40 km/h que harán que la sensación térmica sea aún menor.

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Cómo estará el domingo, según el pronóstico del tiempo

Para quienes tienen planes al aire libre para el cierre del fin de semana, el domingo 17 el tiempo mejorará en cuanto a precipitaciones. Las lluvias ya habrán abandonado Mendoza y el sol volverá a asomar entre las nubes, pero el frío se hará sentir con muchísima fuerza.

Será un día de puro invierno por adelantado: se espera un amanecer helado con mínimas que rozarán el 1°C y una temperatura máxima que apenas logrará trepar hasta los 10°C.

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En conclusión, habrá que aprovechar las horas agradables que quedan, porque el fin de semana mendocino estará dominado por los paraguas y un frío polar.