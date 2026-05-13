Mendoza transita jornadas con condiciones climáticas más que amables para disfrutar actividades al aire libre, pero los mendocinos deberán ir preparando los paraguas y desempolvando las camperas más gruesas, de acuerdo al pronóstico del tiempo, que anuncia lluvias dentro de muy poco.
El pronóstico del tiempo adelanta que se viene la lluvia y el frío obligará a abrigarse más
En una semana con días de temperatura amena, la lluvia aparece en el pronóstico del tiempo extendido junto a un intenso frío
Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el "veranito" otoñal tiene las horas contadas y se espera un contundente quiebre de las condiciones del tiempo.
Según el pronóstico del tiempo extendido, la calma se mantendrá durante las horas previas. Para este miércoles y jueves se esperan días con nubosidad variable, alternando nubes y claros, con máximas que rondarán entre los 18°C y 19°C. El viernes, en la antesala del fin de semana, la temperatura incluso podría trepar hasta los 20°C con vientos leves del noreste, marcando lo que será la despedida de esta ventana templada.
Pronóstico del tiempo: llega la lluvia y baja la temperatura
El gran cambio de escenario irrumpirá el sábado 16 de mayo. Según anticipa el portal del SMN, se producirá el ingreso de un frente frío que cambiará radicalmente el panorama: traerá consigo un cielo cubierto, vientos del sector sur y las esperadas lluvias.
Para la jornada sabatina, la probabilidad de precipitaciones y lloviznas será la gran protagonista, de acuerdo al pronóstico del tiempo.
Acompañando al agua, se sentirá el rigor del otoño en Mendoza: la temperatura máxima sufrirá un fuerte descenso y no superaría los 13°C o 14°C, mientras que la mínima caerá a los 4°C o 6°C. Además, se esperan ráfagas de viento frío de hasta 40 km/h que harán que la sensación térmica sea aún menor.
Cómo estará el domingo, según el pronóstico del tiempo
Para quienes tienen planes al aire libre para el cierre del fin de semana, el domingo 17 el tiempo mejorará en cuanto a precipitaciones. Las lluvias ya habrán abandonado Mendoza y el sol volverá a asomar entre las nubes, pero el frío se hará sentir con muchísima fuerza.
Será un día de puro invierno por adelantado: se espera un amanecer helado con mínimas que rozarán el 1°C y una temperatura máxima que apenas logrará trepar hasta los 10°C.
En conclusión, habrá que aprovechar las horas agradables que quedan, porque el fin de semana mendocino estará dominado por los paraguas y un frío polar.