Se viene la lluvia en Mendoza, según el pronóstico del tiempo: el agua llegará con mucho frío

Si bien las mañanas se presentan frescas, con mínimas que rondan los 5°C, las tardes invitan a disfrutar del aire libre. Esta tendencia se mantendrá con leves variaciones hasta el viernes 15, día en que la nubosidad comenzará a incrementarse de manera paulatina, funcionando como la antesala de lo que ocurrirá después, según vaticina el pronóstico del tiempo.

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Pronóstico del tiempo en Mendoza: lluvias y frío

La gran pregunta que se hacen muchos es cuándo llegará el agua, y la respuesta es contundente: el sábado 16 será la jornada de mayor inestabilidad. De acuerdo al pronóstico del tiempo, se espera una probabilidad de lluvia que se sitúa entre el 10% y el 40% durante gran parte del día. Estas precipitaciones, aunque podrían ser aisladas, marcarán el quiebre definitivo de la estabilidad.

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Lo más significativo de este cambio no será solo el agua, sino el brusco descenso de la temperatura. De los 20°C que se esperan para el viernes, el termómetro caerá hasta una máxima de apenas 16°C el sábado. Este descenso se verá potenciado por la presencia de vientos predominantes del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que generará una sensación térmica aún menor.

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Un domingo para quedarse en casa, según el pronóstico del tiempo

Lejos de mejorar rápidamente, el frío se asentará en la región hacia el cierre del fin de semana. Para el domingo 17, si bien las probabilidades de lluvia disminuyen y el sol intentará asomar, el termómetro sufrirá un desplome adicional, alcanzando una máxima de apenas 12°C. La mínima, por su parte, tocará los 4°C, consolidando un ambiente netamente invernal en toda la zona metropolitana y alrededores.

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Este sistema de mal tiempo comenzará a retirarse recién el lunes 18, aunque la masa de aire frío residual mantendrá las temperaturas bajas, con una máxima estimada en 13°C. Ante este panorama, se recomienda a la población de Mendoza seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico del tiempo y, fundamentalmente, prepararse para un sábado gris, húmedo y con condiciones que obligarán a sacar del placard los abrigos más pesados.