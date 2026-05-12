Alfredo Cornejo se reasegura los votos para sancionar su versión de la autonomía municipal

legislatura mendoza senado mineria 12 En el poroteo de quienes podrían acompañar el proyecto de autonomía municipal que envió el Ejecutivo, el oficialismo de Alfredo Cornejo tendría los dos tercios que se necesita para reformar la Constitución provincial. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Por estas horas, y luego de que se conociera que el Tribunal de Disciplina del PJ sancionó a 10 candidatos del kirchnerismo por ser candidatos fuera de la lista del Peronismo, nadie podría asegurar que el bloque de Fuerza Patria, que integran Félix González y Omar Parisi, respalden a sus ex compañeros de bloque del PJ.

Tampoco se podría asegurar en esta instancia que vayan a respaldar directamente el proyecto de autonomía municipal de Alfredo Cornejo, pero bien podrían abstenerse.

legislatura mendoza senado mineria Felix González 2 Todavía es una incógnita cómo votará el proyecto de autonomía el bloque Fuerza Patria, que conforman los kirchneristas Félix González y Omar Parisi. A nadie escapa que ellos armaron un bloque aparte del PJ por diferencias con la conducción partidaria y vienen de recibir una sanción a 10 candidatos k. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Por otro lado, también es una incógnita cómo votarán los senadores de la ex Unión Mendocina, que ahora se aliaron con los peronistas en un mismo interbloque.

La autonomía municipal se reforma en menos de un mes

Pese al tire y afloje que generó el proyecto de autonomía municipal que envió el Ejecutivo a la Legislatura, sobretodo en el enfrentamiento político que generó con el sector de los hermanos Omar y Emir Félix, que ya tenían su propia ordenanza para avanzar con su Carta Orgánica, la iniciativa de Alfredo Cornejo logró avanzar en tiempo récord.

El 22 de abril pasado logró la media sanción en Diputados, con una amplia mayoría ya que cosechó 34 votos a favor, 6 en contra y sólo una abstención.

Tras ese aval, en el oficialismo sabían que debían esperar a que se conformara el nuevo Senado, tras la apertura de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, para que ese proyecto continuara su camino en la Casa de las Leyes.

Así fue que tras ese acto formal, aceleraron para que apenas se conformaran las comisiones se tratara el proyecto y lograra el despacho favorable de Legislación y Asuntos Constitucionales. Ese fue el salvoconducto para que este martes se discuta en el recinto, en donde al parecer tiene las garantías de sancionarse.