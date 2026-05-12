Alfredo Cornejo y sus espadas en la Legislatura dedicaron las últimas horas a asegurarse que este martes se sancione la reforma de la Consistitución provincial, para avanzar con su propuesta de autonomía municipal. En el poroteo del nuevo Senado, la alianza de Cambia Mendoza más los libertarios cuentan con sus 24 senadores, y a ellos sumarían un par de voluntarios como para alcanzar los dos tercios que exige la ley para reformar la Carta Magna.
Alfredo Cornejo se reasegura los votos para sancionar su versión de la autonomía municipal
En el poroteo de votos del Senado, el oficialismo ya tiene asegurados los dos tercios que necesita para reformar la Constitución. El Pj podría votar dividido
Más que tranquilos llegarán los radicales este martes al recinto. Durante el fin de semana y en las últimas horas hicieron el chequeo correspondiente como para reconfirmar que llegado el momento de votar por el proyecto de autonomía municipal que ya tiene media sanción de Diputados, tienen los votos para sellar el triunfo.
Sin embargo, celosos de sus acuerdos, prefieren que se materialicen en los votos antes de confiar quiénes serán los opositores que votarán con ellos.
Por estas horas, y luego de que se conociera que el Tribunal de Disciplina del PJ sancionó a 10 candidatos del kirchnerismo por ser candidatos fuera de la lista del Peronismo, nadie podría asegurar que el bloque de Fuerza Patria, que integran Félix González y Omar Parisi, respalden a sus ex compañeros de bloque del PJ.
Tampoco se podría asegurar en esta instancia que vayan a respaldar directamente el proyecto de autonomía municipal de Alfredo Cornejo, pero bien podrían abstenerse.
Por otro lado, también es una incógnita cómo votarán los senadores de la ex Unión Mendocina, que ahora se aliaron con los peronistas en un mismo interbloque.
La autonomía municipal se reforma en menos de un mes
Pese al tire y afloje que generó el proyecto de autonomía municipal que envió el Ejecutivo a la Legislatura, sobretodo en el enfrentamiento político que generó con el sector de los hermanos Omar y Emir Félix, que ya tenían su propia ordenanza para avanzar con su Carta Orgánica, la iniciativa de Alfredo Cornejo logró avanzar en tiempo récord.
El 22 de abril pasado logró la media sanción en Diputados, con una amplia mayoría ya que cosechó 34 votos a favor, 6 en contra y sólo una abstención.
Tras ese aval, en el oficialismo sabían que debían esperar a que se conformara el nuevo Senado, tras la apertura de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, para que ese proyecto continuara su camino en la Casa de las Leyes.
Así fue que tras ese acto formal, aceleraron para que apenas se conformaran las comisiones se tratara el proyecto y lograra el despacho favorable de Legislación y Asuntos Constitucionales. Ese fue el salvoconducto para que este martes se discuta en el recinto, en donde al parecer tiene las garantías de sancionarse.