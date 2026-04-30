Cambios en el Senado: el PJ y La Unión Mendocina funcionarán como un interbloque

El interbloque estará integrado, por el lado del PJ, por Pedro Serra, Mauricio Sat, Luz Llorens, Adriana Cano y Luis Novillo. A ellos se suman los tres representantes de La Unión Mendocina: Ariel Pringles, Flavia Manoni y Marcos Quattrini.

En paralelo, los legisladores Félix González y Omar Parisi resolvieron conformar el bloque Fuerza Patria, diferenciándose del resto del peronismo en el Senado

Con esta jugada, la oposición suma más voluntades frente a la abrumadora mayoría oficialista y sus afines.

Un Senado con 9 bloques y fuerte renovación

La nueva etapa legislativa se pone en marcha después de la jura de los senadores electos en los comicios de octubre de 2025, con mandato hasta 2030. La renovación alcanzó 19 bancas y dio lugar a una Cámara Alta fragmentada, con 9 bloques políticos.

Además del interbloque PJ–La Unión Mendocina y de Fuerza Patria, el Senado estará integrado por Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, PRO, Partido Demócrata, Partido Verde y Podemos–Encuentro Peronista.

El oficialismo mantiene la conducción del cuerpo, con Martín Kerchner ratificado como presidente provisional, mientras que las sesiones ordinarias se realizarán los martes a las 10.

En este nuevo escenario, que se pueda avanzar en proyectos dependerá de cómo se articulen los acuerdos entre bloques, en un paisaje político más atomizado.