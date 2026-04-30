La asunción de los nuevos concejales de San Carlos este jueves se vio empañada por la situación protagonizada por Marcelo Romano, quien no pudo asumir su banca al estar inhabilitado por la Justicia.
Por la condena en su contra Marcelo Romano no pudo asumir como concejal
Marcelo Romano no pudo asumir como concejal de Provincias Unidas en San Carlos. La Justicia lo inhabilitó por 20 meses para ocupar cargos públicos
El edil, electo en octubre pasado, tiene que cumplir una condena de 20 meses sin ocupar cargos públicos, de modo que solo podrá asumir en enero de 2028.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó y dejó firme la pena de 10 meses de prisión condicional y la inhabilitación especial por 20 meses contra Romano para ejercer cargos públicos, por el delito de atentado a la autoridad agravado por su condición de funcionario.
Pese a la condena, Romano pretendió asumir
En la sesión especial convocada por el Concejo Deliberante (CD) de San Carlos para la jura de los concejales electos en los comicios de octubre pasado, se presentó el militante antiminero Marcelo Romano. Un día antes de este acto, había llegado la notificación judicial al CD sobre la vigencia de la sentencia firme y, por lo tanto, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El ex dirigente del Partido Verde igualmente se presentó en la sede del Concejo con la pretensión de asumir. En un primer momento no le dejaron ingresar, ante lo cual acusó al intendente Alejandro Morillas de enviar "preventores para impedirme pasar a un acto público".
Los fundamentos de la condena
"Cumplimos con todos los requisitos legales y no existe ninguna inhabilitación firme que impida asumir. Esta banca no es de una persona, es del pueblo de San Carlos. La voluntad popular se respeta. Nos vemos el jueves", había expresado Romano el día anterior. No obstante, la resolución judicial, ratificada por el máximo tribunal de justicia del país, es clara.
El hecho por el que fue condenado ocurrió el 11 de agosto de 2019, cuando efectivos detuvieron a la hija del entonces legislador en un control vial, tras un llamado al 911 que alertaba sobre conducción peligrosa, según surge del fallo.
De acuerdo con la sentencia, Romano llegó al lugar en una camioneta, se identificó como senador y lanzó amenazas a los policías, al tiempo que ordenó a su hija retirarse. El Juzgado Penal Colegiado N°1 de Mendoza lo condenó en primera instancia. La defensa apeló alegando errores en la valoración de pruebas, inexistencia de protocolo y prescripción, planteos que fueron rechazados en instancias posteriores.
Finalmente, la Corte Suprema nacional, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso y dejó firme la condena.
El desafuero de Marcelo Romano
En mayo de 2020, por 22 votos a favor y 16 en contra, el Senado mendocino dejó sin fueros a Romano para que fuera investigado por la Justicia tras la denuncia de la fiscal por desobediencia a la autoridad policial.
A favor de Romano se mostraron entonces los legisladores del PJ Alejandro Abraham, Lucas Ilardo, Florencia Canali, Mauricio Sat y Andrea Blandini, entre otros; también el legislador Lautaro Jiménez, del FIT.
Además, en noviembre de 2024, Marcelo Romano fue suspendido de su cargo de planta en el Senado de la Nación, sin goce de haberes, y se le abrió un sumario bajo el argumento de su condena en Mendoza por atentado contra la autoridad.