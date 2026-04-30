Por la condena en su contra Marcelo Romano no pudo asumir como concejal

sentenecia marcelo romano Parte del fallo judicial contra Marcelo Romano.

Pese a la condena, Romano pretendió asumir

En la sesión especial convocada por el Concejo Deliberante (CD) de San Carlos para la jura de los concejales electos en los comicios de octubre pasado, se presentó el militante antiminero Marcelo Romano. Un día antes de este acto, había llegado la notificación judicial al CD sobre la vigencia de la sentencia firme y, por lo tanto, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El ex dirigente del Partido Verde igualmente se presentó en la sede del Concejo con la pretensión de asumir. En un primer momento no le dejaron ingresar, ante lo cual acusó al intendente Alejandro Morillas de enviar "preventores para impedirme pasar a un acto público".

Embed - No dejaron asumir como concejal a Marcelo Romano

Los fundamentos de la condena

"Cumplimos con todos los requisitos legales y no existe ninguna inhabilitación firme que impida asumir. Esta banca no es de una persona, es del pueblo de San Carlos. La voluntad popular se respeta. Nos vemos el jueves", había expresado Romano el día anterior. No obstante, la resolución judicial, ratificada por el máximo tribunal de justicia del país, es clara.

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 11 de agosto de 2019, cuando efectivos detuvieron a la hija del entonces legislador en un control vial, tras un llamado al 911 que alertaba sobre conducción peligrosa, según surge del fallo.

De acuerdo con la sentencia, Romano llegó al lugar en una camioneta, se identificó como senador y lanzó amenazas a los policías, al tiempo que ordenó a su hija retirarse. El Juzgado Penal Colegiado N°1 de Mendoza lo condenó en primera instancia. La defensa apeló alegando errores en la valoración de pruebas, inexistencia de protocolo y prescripción, planteos que fueron rechazados en instancias posteriores.

Finalmente, la Corte Suprema nacional, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso y dejó firme la condena.

El desafuero de Marcelo Romano

En mayo de 2020, por 22 votos a favor y 16 en contra, el Senado mendocino dejó sin fueros a Romano para que fuera investigado por la Justicia tras la denuncia de la fiscal por desobediencia a la autoridad policial.

A favor de Romano se mostraron entonces los legisladores del PJ Alejandro Abraham, Lucas Ilardo, Florencia Canali, Mauricio Sat y Andrea Blandini, entre otros; también el legislador Lautaro Jiménez, del FIT.

Además, en noviembre de 2024, Marcelo Romano fue suspendido de su cargo de planta en el Senado de la Nación, sin goce de haberes, y se le abrió un sumario bajo el argumento de su condena en Mendoza por atentado contra la autoridad.