La condena a Marcelo Romano por amedrentar a policías fue dejada firme por la Corte Suprema

Marcelo Romano.jpg En 2019 Romano quiso "sacar chapa" en un operativo policial. Foto: Archivo Diario UNO

Marcelo Romano amenazó a policías

De acuerdo con la sentencia, Romano llegó al lugar en una camioneta, se identificó como senador y lanzó amenazas a los policías, al tiempo que ordenó a su hija retirarse, lo que impidió completar el procedimiento de alcoholemia.

El Juzgado Penal Colegiado N°1 de Mendoza lo condenó en primera instancia y la defensa apeló al alegar errores en la valoración de pruebas, inexistencia de protocolo y prescripción, planteos que fueron rechazados en instancias posteriores.

Finalmente, la Corte Suprema nacional , con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso y dejó firme la condena.

El incidente que involucró a Marcelo Romano

El hecho que originó la denuncia contra el ex senador Marcelo Romano ocurrió el 11 día de las elecciones PASO. Un llamado al 911 alertó que una persona manejaba un Renault Clío a alta velocidad y de forma peligrosa.

Al ser alertada, una pareja de policías de la Vial que circulaba en moto, salió en busca del vehículo indicado. Eran cerca de las 18.30 cuando los efectivos detuvieron la marcha del auto en Acceso Sur y calle Rawson, de Godoy Cruz. Al identificar a la conductora, se trataba de una joven de 20 años, de apellido Romano.

Pocos minutos después, otra pareja de efectivos de la Vial que también estaba alertada por la situación, se acercó al lugar. Mientras los policías a cargo del procedimiento inspeccionaban la documentación de la conductora y del auto, una camioneta se paró detrás de ellos, de donde se bajó un hombre.

Romano se identificó como padre de la conductora. De acuerdo con la denuncia y la investigación judicial, Romano habría mandado a los efectivos a perseguir a los delincuentes y "no a su hija que no era ninguna delincuente".

Después les habría dicho que él era miembro de la Bicameral de Seguridad, y que tenía contacto directo con el ministro de Seguridad de ese momento, Gianni Venier, además de otros contactos más, por lo que haría lo necesario para que fueran echados de la fuerza.

Por esta causa, Romano perdió sus fueros como senador para que sea sometido a la Justicia, como un ciudadano más.

El desafuero de Marcelo Romano

En mayo de 2020 por 22 votos a favor y 16 en contra, el Senado mendocino dejó sin fueros a Romano para que sea investigado por la Justicia tras la denuncia que hizo la fiscal por desobediencia a la autoridad policial.

A favor de Romano se mostraron entonces los legisladores del PJ Alejandro Abraham, Lucas Ilardo, Florencia Canali, Mauricio Sat y Andrea Blandini, entre otros. También el legislador Lautaro Jiménez, del FIT.

Además, en noviembre de 2024, Marcelo Romano fue suspendido de su cargo de planta en el Senado de la Nación, sin goce de haberes y se le abrió un sumario, bajo el argumento de que fue condenado en Mendoza por atentado contra la autoridad.