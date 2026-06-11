IMPSA está a un paso de reactivar dos centrales hidroeléctricas para Venezuela

La empresa metalmecánica IMPSA está a un paso de reactivar un viejo acuerdo laboral con Venezuela, que se interrumpió hace más de 10 años por falta de pago de la gestión de Nicolás Maduro. Se trata de dos centrales hidroeléctricas que ahora se renegocian con la estatal Corpoelec, si eso prospera podría concluir con las maquinarias para la hidroeléctrica Tocoma y la rehabilitación de la central Macagua.
Los directivos de IMPSA están ilusionados con sellar con la estatal venezolana Corpoelec aquel viejo acuerdo que quedó trunco y fue -en parte- el responsable de la deuda en que cayó la metalmecánica mendocina. Para eso viajaron a Whasington DC, en donde se discutió el acuerdo, que está avanzado en un 90%.
"Estamos en el tramo final para reactivar los proyectos de Tocoma y Macagua. Presentamos un plan de acción, para reactivar la economía y restablecer el servicio eléctrico en los hogares. Mantuvimos una conversación con el gobierno de Venezuela, y lo avalamos con el departamento de energía de Estados Unidos", contó una fuente de IMPSA.
Hay que recordar que a principios de año, IMPSA -que está en manos de un consorcio estadounidense-, logró una licencia de Estados Unidos que le permite retomar las gestiones para exportar e instalar las turbinas hidráulicas y otros equipos mecánicos destinados a Venezuela.
Con esa habilitación avanza ahora con el nuevo contrato que incluye la puesta en marcha de dos unidades de la central hidroeléctrica Tocoma y la rehabilitación de tres unidades de la central Macagua, ambas ubicadas en el sur del país caribeño.
Tan avanzados están esos acuerdos, que presumiblemente podría firmarse todo en no más de 2 semanas, ya que sólo faltarían aspectos legales y financieros, porque ya hubo un acuerdo sobre lo técnico.
Tanto es así que los técnicos de IMPSA ya relevaron las características puntuales de las dos centrales con las que se avanzaría, y representantes de Corpoelec visitaron Mendoza para testear la maquinaria que se desarrolló hace más de 10 años y que se guarda en los galpones de la provincia.
Cómo son las dos hidroeléctricas que retomaría IMPSA para Venezuela
La central Tocoma fue concebida para sumar más de 2.000 MW mediante diez unidades generadoras. IMPSA ya fabricó cerca del 60% de los equipos necesarios, por lo que completar las dos primeras etapas demandaría entre 14 y 19 meses una vez firmado el acuerdo definitivo.
En el caso de Macagua, la empresa estima que dos unidades de 80 MW cada una podrían volver a operar entre 90 y 100 días después de la firma de la adenda. Esto permitiría recuperar parte de la capacidad de generación perdida en una red eléctrica que actualmente funciona con déficit y sufre frecuentes cortes y racionamientos.