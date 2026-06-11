IMPSA está a un paso de reactivar dos centrales hidroeléctricas para Venezuela

impsa.jpg En los galpones de IMPSA en Mendoza se guarda parte de la maquinaria que se implementaría en las dos centrales hidroeléctricas de Venezuela.

Hay que recordar que a principios de año, IMPSA -que está en manos de un consorcio estadounidense-, logró una licencia de Estados Unidos que le permite retomar las gestiones para exportar e instalar las turbinas hidráulicas y otros equipos mecánicos destinados a Venezuela.

Con esa habilitación avanza ahora con el nuevo contrato que incluye la puesta en marcha de dos unidades de la central hidroeléctrica Tocoma y la rehabilitación de tres unidades de la central Macagua, ambas ubicadas en el sur del país caribeño.

Tan avanzados están esos acuerdos, que presumiblemente podría firmarse todo en no más de 2 semanas, ya que sólo faltarían aspectos legales y financieros, porque ya hubo un acuerdo sobre lo técnico.

Tanto es así que los técnicos de IMPSA ya relevaron las características puntuales de las dos centrales con las que se avanzaría, y representantes de Corpoelec visitaron Mendoza para testear la maquinaria que se desarrolló hace más de 10 años y que se guarda en los galpones de la provincia.

Cómo son las dos hidroeléctricas que retomaría IMPSA para Venezuela

La central Tocoma fue concebida para sumar más de 2.000 MW mediante diez unidades generadoras. IMPSA ya fabricó cerca del 60% de los equipos necesarios, por lo que completar las dos primeras etapas demandaría entre 14 y 19 meses una vez firmado el acuerdo definitivo.

Placa IMPSA

En el caso de Macagua, la empresa estima que dos unidades de 80 MW cada una podrían volver a operar entre 90 y 100 días después de la firma de la adenda. Esto permitiría recuperar parte de la capacidad de generación perdida en una red eléctrica que actualmente funciona con déficit y sufre frecuentes cortes y racionamientos.