Javier Milei en La Rural: "Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos"

Asimismo, el mandatario nacional repasó las acciones dirigidas al sector: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

En otro tramo de su discurso, el Presidente anticipó que "se viene un campo radicalmente distinto" al que se conocía, al tiempo que arremetió contra los detractores de la actividad agropecuaria.

"Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", afirmó. Para finalizar, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".

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