El presidente Javier Milei encabeza este domingo la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, en una jornada marcada por la celebración de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y por la expectativa del sector agropecuario ante posibles anuncios vinculados a una reducción gradual de las retenciones y nuevas medidas para la actividad.
Javier Milei en La Rural: "Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos"
El presidente Javier Milei encabeza la inauguración de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de La Rural
Antes del discurso de Javier Milei habló extensamente Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, quien hizo fuertes reclamos al titular del Poder Ejecutivo Nacional. Si bien también elogió las políticas de la actual gestón no escatimó cuestionamientos al sistema de retenciones.
El balance del Presidente y las críticas a gestiones anteriores
Al tomar la palabra, Javier Milei destacó las medidas que implementó en su gestión y remarcó "la eliminación del cepo cambiario", al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado". En ese sentido, explicó que "no es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos", y enfatizó: "Vaya que es bueno eliminarlo".
Asimismo, el mandatario nacional repasó las acciones dirigidas al sector: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".
En otro tramo de su discurso, el Presidente anticipó que "se viene un campo radicalmente distinto" al que se conocía, al tiempo que arremetió contra los detractores de la actividad agropecuaria.
"Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", afirmó. Para finalizar, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".
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