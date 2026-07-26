En la inauguración oficial de la 138° Expo Rural de Palermo, el presidente Javier Milei dio este domingo un extenso discurso ante las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y representantes del sector agroindustrial. El jefe de Estado combinó una encendida defensa filosófica del sector con un balance exhaustivo de sus medidas de gobierno, prometiendo que el país avanza hacia un modelo de "rendimientos crecientes" que busca dejar atrás un siglo de intervencionismo estatal.
Sin nuevos anuncios Javier Milei habló en La Rural y prometió un campo "radicalmente distinto al que conocimos"
El campo argentino proyecta un récord de 300 millones de toneladas de granos en un escenario de menor intervención estatal, según detalló el presidente
"Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso merecen ser llamados héroes", afirmó el mandatario al inicio de su alocución. En esa misma línea, sostuvo que el agro constituye el "cimiento mismo" de la Nación y de la sociedad moderna: "Domesticar la tierra es lo que nos permitió domesticarnos a nosotros mismos. Todo lo que somos la propiedad, la ley, el comercio, la ciencia, la escritura y la ciudad nació el día en que un ser humano decidió trabajar la tierra. Por eso, cuando la política ataca al campo, no ataca a un sector: ataca la base sobre la que se levantó todo lo demás".
Un balance productivo con métricas históricas
Milei aseguró que la remoción de controles y la eliminación de distorsiones de precios provocaron una "respuesta elástica inmediata en la oferta productiva". Para respaldar su afirmación, el mandatario repasó las cifras de la campaña 2025/2026:
- Superficie sembrada: se alcanzó un récord histórico de 40 millones de hectáreas, lo que representa un incremento de 3% interanual.
- Cosecha récord: la producción total de granos ascendió a 164 millones de toneladas, ubicándose un 30% por encima del promedio de las últimas diez campañas.
- Máximos por cultivo: destacó niveles históricos en la cosecha de maíz (71,5 millones de toneladas), trigo (28 millones de toneladas) y volúmenes récord en el sector girasolero.
- Molienda e industrialización: la molienda de soja registró el segundo valor más alto de la historia, mientras que los procesamientos de girasol y maní alcanzaron sus máximos en 25 años.
En el plano del comercio exterior, el presidente precisó que las exportaciones agroindustriales sumaron un récord de 115 millones de toneladas, generando divisas por 52.000 millones de dólares mediante el despacho de 132 productos a más de 150 destinos.
En el rubro cárnico, se remarcó un crecimiento del 46% en el valor de las exportaciones ganaderas en los primeros cinco meses del año y un récord de ventas a Estados Unidos por 800 millones de dólares en el semestre, apalancado por la duplicación de la cuota de exportación.
Desregulación, simplificación burocrática y esquema impositivo
En materia de reformas normativas, el presidente detalló que, de las más de 16.000 desregulaciones impulsadas por el Gobierno nacional, más de 1.000 estuvieron dirigidas de manera específica a "sacarle la bota del cuello" al productor agropecuario. Entre los hitos destacados figura la eliminación del cepo cambiario al que definió como "el robo más grande que sufría el mercado" y la derogación del Impuesto País, junto con la baja de aranceles para la importación de maquinaria, fertilizantes y herbicidas.
En el ámbito fiscal y administrativo, se resaltó:
- Derechos de Exportación (DEX): confirmación de alícuota cero para economías regionales, productos lácteos y el sector porcino. Para la soja, se confirmó el sendero de rebaja de 33% a 24%, fijando como objetivo alcanzar 15% en diciembre de 2028. En el caso del maíz, la alícuota se redujo de 12% a 5,5% para estimular la rotación y conservación de los suelos.
- Reorganización del Sensa: eliminación de la función de intervención en la producción y digitalización total de trámites para reducir costos transaccionales.
- Sector cárnico: supresión del peso mínimo de faena, eliminación de prohibiciones para exportar cortes vacunos específicos y habilitación de la exportación de ganado en pie.
- Alivio operativo: jubilación del libro físico de movimiento de carnes, baja definitiva del RUCA y la implementación del Plan de Vacunación contra la Aftosa, con un ahorro estimado de 25 millones de dólares para los productores.
Infraestructura, conectividad y la sinergia con el sector energético
El tramo logístico del discurso estuvo centrado en la reducción del denominado "costo argentino". Milei destacó los avances en la privatización del Belgrano Cargas, la licitación de la red vial troncal que concentra 80% del tráfico nacional y la ampliación de la red de bitrenes, que permite transportar hasta 75% más de carga por unidad.
Asimismo, ponderó los proyectos para descentralizar el comercio exterior mediante una nueva ley de navegación que permitirá a las provincias del interior contar con salidas directas al mar, rompiendo la dependencia histórica con los puertos de Buenos Aires y Rosario. En conectividad rural, remarcó el despliegue del servicio satelital Starlink y el acuerdo con Enacon para dotar de acceso a internet a 6.000 escuelas rurales.
El mandatario subrayó el rol de los sectores de Minería y Energía de Vaca Muerta como generadores del espacio fiscal necesario para continuar con la eliminación de impuestos al campo. En este ámbito, anunció inversiones de gran escala:
- Planta de urea granulada: un desembolso de 2.700 millones de dólares para producir 2,1 millones de toneladas anuales de fertilizantes a partir de 2029 utilizando gas nacional.
- Complejo agroindustrial: una inversión de 400 millones de dólares destinada a la construcción de la planta procesadora de soja y girasol más grande del mundo.
- Transformación de la Patagonia: el desarrollo de proyectos de riego sustentable en el norte patagónico, destacando rendimientos de maíz en la zona de Añelo que ya alcanzan las 12 toneladas por hectárea.
Inserción internacional y proyección de largo plazo
Para finalizar, Milei repasó la estrategia de inserción en el comercio mundial, que busca elevar la cobertura de acuerdos internacionales de Argentina de 20% a 60% del PBI global. Entre las acciones en marcha, destacó los avances del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las negociaciones con EFTA y Singapur, la solicitud de adhesión al Acuerdo Transpacífico y la apertura de más de 290 mercados, resaltando la incorporación de Indonesia para carne bovina y lácteos, y la consolidación de envíos de grano a China.
"El techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando. Con el Estado retirado de la actividad económica y dejando actuar a la libertad, este sector tiene el potencial de alcanzar las 300 millones de toneladas de granos. El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio", concluyó el mandatario.
En pocas palabras
- Récord de producción: El campo argentino proyecta 300 millones de toneladas de granos, fomentando un escenario de menor intervención estatal.
- Defensa del sector: Javier Milei calificó al agro como el "cimiento" de la Nación, prometiendo un campo radicalmente distinto.
- Reformas implementadas: Se eliminaron más de 1.000 desregulaciones, se bajaron aranceles y se redujeron derechos de exportación para el sector agropecuario.