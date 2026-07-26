Sin nuevos anuncios Javier Milei habló en La Rural y prometió un campo "radicalmente distinto al que conocimos"

Superficie sembrada: se alcanzó un récord histórico de 40 millones de hectáreas, lo que representa un incremento de 3% interanual.

se alcanzó un récord histórico de 40 millones de hectáreas, lo que representa un incremento de 3% interanual. Cosecha récord: la producción total de granos ascendió a 164 millones de toneladas, ubicándose un 30% por encima del promedio de las últimas diez campañas.

la producción total de granos ascendió a de ubicándose un por encima del promedio de las últimas diez campañas. Máximos por cultivo: destacó niveles históricos en la cosecha de maíz ( 71,5 millones de toneladas ), trigo ( 28 millones de toneladas ) y volúmenes récord en el sector girasolero.

destacó en la cosecha de maíz ( ), trigo ( ) y volúmenes récord en el sector girasolero. Molienda e industrialización: la molienda de soja registró el segundo valor más alto de la historia, mientras que los procesamientos de girasol y maní alcanzaron sus máximos en 25 años.

En el plano del comercio exterior, el presidente precisó que las exportaciones agroindustriales sumaron un récord de 115 millones de toneladas, generando divisas por 52.000 millones de dólares mediante el despacho de 132 productos a más de 150 destinos.

En el rubro cárnico, se remarcó un crecimiento del 46% en el valor de las exportaciones ganaderas en los primeros cinco meses del año y un récord de ventas a Estados Unidos por 800 millones de dólares en el semestre, apalancado por la duplicación de la cuota de exportación.

Javier Milei responde a un saludo.

Desregulación, simplificación burocrática y esquema impositivo

En materia de reformas normativas, el presidente detalló que, de las más de 16.000 desregulaciones impulsadas por el Gobierno nacional, más de 1.000 estuvieron dirigidas de manera específica a "sacarle la bota del cuello" al productor agropecuario. Entre los hitos destacados figura la eliminación del cepo cambiario al que definió como "el robo más grande que sufría el mercado" y la derogación del Impuesto País, junto con la baja de aranceles para la importación de maquinaria, fertilizantes y herbicidas.

En el ámbito fiscal y administrativo, se resaltó:

Derechos de Exportación (DEX): confirmación de alícuota cero para economías regionales, productos lácteos y el sector porcino. Para la soja, se confirmó el sendero de rebaja de 33% a 24%, fijando como objetivo alcanzar 15% en diciembre de 2028. En el caso del maíz, la alícuota se redujo de 12% a 5,5% para estimular la rotación y conservación de los suelos.

confirmación de alícuota cero para economías regionales, productos lácteos y el sector porcino. Para la soja, se confirmó el sendero de rebaja de 33% a 24%, fijando como objetivo alcanzar 15% en diciembre de 2028. En el caso del maíz, la alícuota se redujo de 12% a 5,5% para estimular la rotación y conservación de los suelos. Reorganización del Sensa: eliminación de la función de intervención en la producción y digitalización total de trámites para reducir costos transaccionales.

eliminación de la función de intervención en la producción y digitalización total de trámites para reducir costos transaccionales. Sector cárnico: supresión del peso mínimo de faena, eliminación de prohibiciones para exportar cortes vacunos específicos y habilitación de la exportación de ganado en pie.

supresión del peso mínimo de faena, eliminación de prohibiciones para exportar cortes vacunos específicos y habilitación de la exportación de ganado en pie. Alivio operativo: jubilación del libro físico de movimiento de carnes, baja definitiva del RUCA y la implementación del Plan de Vacunación contra la Aftosa, con un ahorro estimado de 25 millones de dólares para los productores.

Sonríe Milei tras terminar su discurso.

Infraestructura, conectividad y la sinergia con el sector energético

El tramo logístico del discurso estuvo centrado en la reducción del denominado "costo argentino". Milei destacó los avances en la privatización del Belgrano Cargas, la licitación de la red vial troncal que concentra 80% del tráfico nacional y la ampliación de la red de bitrenes, que permite transportar hasta 75% más de carga por unidad.

Asimismo, ponderó los proyectos para descentralizar el comercio exterior mediante una nueva ley de navegación que permitirá a las provincias del interior contar con salidas directas al mar, rompiendo la dependencia histórica con los puertos de Buenos Aires y Rosario. En conectividad rural, remarcó el despliegue del servicio satelital Starlink y el acuerdo con Enacon para dotar de acceso a internet a 6.000 escuelas rurales.

El mandatario subrayó el rol de los sectores de Minería y Energía de Vaca Muerta como generadores del espacio fiscal necesario para continuar con la eliminación de impuestos al campo. En este ámbito, anunció inversiones de gran escala:

Planta de urea granulada: un desembolso de 2.700 millones de dólares para producir 2,1 millones de toneladas anuales de fertilizantes a partir de 2029 utilizando gas nacional.

un desembolso de 2.700 millones de dólares para producir 2,1 millones de toneladas anuales de fertilizantes a partir de 2029 utilizando gas nacional. Complejo agroindustrial: una inversión de 400 millones de dólares destinada a la construcción de la planta procesadora de soja y girasol más grande del mundo.

una inversión de 400 millones de dólares destinada a la construcción de la planta procesadora de soja y girasol más grande del mundo. Transformación de la Patagonia: el desarrollo de proyectos de riego sustentable en el norte patagónico, destacando rendimientos de maíz en la zona de Añelo que ya alcanzan las 12 toneladas por hectárea.

Fue extenso el discurso de Javier Milei en La Rural.

Inserción internacional y proyección de largo plazo

Para finalizar, Milei repasó la estrategia de inserción en el comercio mundial, que busca elevar la cobertura de acuerdos internacionales de Argentina de 20% a 60% del PBI global. Entre las acciones en marcha, destacó los avances del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las negociaciones con EFTA y Singapur, la solicitud de adhesión al Acuerdo Transpacífico y la apertura de más de 290 mercados, resaltando la incorporación de Indonesia para carne bovina y lácteos, y la consolidación de envíos de grano a China.

En La Rural había mucha expectativa por lo que diría Milei.

"El techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando. Con el Estado retirado de la actividad económica y dejando actuar a la libertad, este sector tiene el potencial de alcanzar las 300 millones de toneladas de granos. El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio", concluyó el mandatario.