El presidente Javier Milei se reunió este sábado en Brasil con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, fue condecorado y se reunió con el senador y candidato a presidente Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro.
Javier Milei en Brasil: condecoración y encuentro con el candidato e hijo de Jair Bolsonaro
El Presidente Javier Milei fue distinguido en San Pablo, Brasil, que se prepara para las elecciones presidenciales del 4 de octubre
En el Palácio dos Bandeirantes, Javier Milei fue distinguido con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo.
El mandatario nacional arribó a la sede del Gobierno del Estado de San Pablo y fue recibido con honores militares.
Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, quienes también formaron parte de la reunión, además del cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.
Participaron también la primera dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro; el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; y el jefe de la Asesoría Internacional del Estado, Samo Tosatti.
Javier Milei y el hijo de Jair Bolsonaro
De cara a las futuras elecciones presidenciales en Brasil, donde Lula Da Silva aspira a revalidar su mandato, Javier Milei se reunió con Flavio Bolsonaro.
Fue debido a la imposibilidad de visitar al padre, Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil condenado y con prisión domiliciaria y prohibición judicial de visitas.
Javier Milei le dijo a Bolsonaro hijo que llegó a Brasil para apoyar "la ola azul", en alusión a la oposición que pretende derrotar en las urnas a Lula Da Silva en las elecciones del 4 de octubre.
En pocas palabras
- Javier Milei: Fue distinguido en Brasil con la Orden de Ipiranga, máximo galardón de San Pablo.
- Encuentro Político: Se reunió con el gobernador Tarcísio Gomes de Freitas y el senador Flavio Bolsonaro.
- Apoyo Electoral: El presidente argentino expresó su apoyo a la