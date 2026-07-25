Javier Milei en Brasil: condecoración y encuentro con el candidato e hijo de Jair Bolsonaro

Un momento de la reunión del Presidente Javier Milei y la delegación argentina con autoridades políticas de San Pablo, Brasil.

Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, quienes también formaron parte de la reunión, además del cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.

Participaron también la primera dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro; el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; y el jefe de la Asesoría Internacional del Estado, Samo Tosatti.

Javier Milei y el hijo de Jair Bolsonaro

De cara a las futuras elecciones presidenciales en Brasil, donde Lula Da Silva aspira a revalidar su mandato, Javier Milei se reunió con Flavio Bolsonaro.

Fue debido a la imposibilidad de visitar al padre, Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil condenado y con prisión domiliciaria y prohibición judicial de visitas.

Javier Milei le dijo a Bolsonaro hijo que llegó a Brasil para apoyar "la ola azul", en alusión a la oposición que pretende derrotar en las urnas a Lula Da Silva en las elecciones del 4 de octubre.