El actor español Javier Bardem es uno de los pocos artistas que siempre pronuncia su opinión con respecto a diversas causas sociales y políticas, como por ejemplo la causa Palestina y los conflictos en la franja de Gaza.
Javier Bardem criticó a Milei, pero defendió a los argentinos
"Necesitaba aclarar esta situación y enviarle este mensaje a todo el pueblo argentino", aclaró en un video de Instagram el actor español Javier Bardem
Ahora, el protagonista de "Sin lugar para los débiles" publicó un video en sus redes sociales donde aclaró una serie de opiniones que manifestó en ZETEO sobre Javier Milei y los argentinos.
¿Qué dijo Javier Bardem sobre los argentinos?
Bardem aseguró en dicho programa que le parecía injusto que se juzgara a todo un país por las declaraciones de su presidente, en este caso Javier Milei. Además, Milei se ha manifestado en varias ocasiones a favor de Netanyahu, y Bardem no coincide con ese pensamiento político. "Cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra, uno quiere apoyar al otro equipo", dijo el español.
Por otro lado, Bardem aclaró que la calidad futbolística de la Selección argentina es indiscutible. "Nunca he dicho, ni diría que Argentina es un país xenófobo o racista, eso nunca ha salido de mi boca".
"Yo por Argentina tengo mucho cariño, respeto, gratitud, y admiración en el aspecto cultural, en el aspecto cinematográfico, actoral, social, político y en lo personal", continuó diciendo el actor español.
"Argentina es un país de mucha inspiración para mucha gente de mi país, sobre todo en el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura...un proceso que, por ejemplo, en mi país no se ha hecho", reclama Bardem.
Para finalizar, el actor español aseguró que Argentina es un país de mucha inspiración para él, a nivel personal; y que necesitaría de mucho tiempo para contarle al mundo la cantidad de personas que son de origen argentino y que influyen en él.
En pocas palabras
- Javier Bardem: Aclaró opiniones sobre Javier Milei y defendió a los argentinos.
- Sin xenofobia: El actor español negó haber calificado a Argentina como país xenófobo o racista.
- Admiración: Bardem expresó gran cariño, respeto y admiración por la cultura y el proceso de justicia argentino.