¿Cómo se dice la espiral o el espiral?: la RAE disipó la duda de cuál es la indicada

Cuando introducimos el término 'espiral' en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), comprobamos que es una palabra que presenta diferentes significados perosu género es femenino en todos los casos. Es por ello que la forma correcta es 'la espiral', es decir acompañarla con el artículo femenino 'la'.

En el diccionario académico, espiral está recogido como sustantivo con diversos significados, y en todos ellos es un término femenino. No obstante, en algunos países se registra a veces en masculino, por ejemplo para referirse a ciertos objetos con forma de espiral que sirven como repelente de insectos ("Encendió un espiral para alejar a los mosquitos").

Tal como señala el Diccionario panhispánico de dudas, esta voz en el uso culto se utiliza mayoritariamente como femenina, y esa es la opción recomendada, sea cual sea el sentido con el que se emplee.

Podemos concluir que no sería correcto usar el término como si fuera masculino acompañándolo por el artículo 'el', ya que es una palabra femenina que debe ir siempre precedida por el artículo 'la'.

El sustantivo espiral es femenino (la espiral) y no se recomienda su uso como masculino (el espiral).

Pese a ello, son habituales en algunos medios de comunicación ejemplos como estos: "El hijo vivía en un espiral delictivo y de consumo del que nunca pudo salir", "La trama nos lleva a descubrir el profundo espiral en el que nos puede llegar a hundir el abuso de las redes sociales" o "Captan una extraña imagen de un espiral en medio del cielo".

Significados de espiral: curva plana que da indefinidamente vueltas a alrededor de un punto, alejándose de él más en cada una de ellas o sucesión creciente de acontecimientos.

Fuente: fundeu.es y uncom.com