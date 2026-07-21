¿Cómo se dice correctamente en español, República Checa o Chequia? La RAE explicó cuál es válido

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas, el nombre oficial de este Estado europeo es República Checa, aunque señala que también es válido emplear el topónimo Chequia en textos no oficiales. El gentilicio es checo.

Por lo tanto, los enunciados anteriores podrían considerarse adecuados.

Cada vez es más habitual escuchar el nombre del país de las dos formas y la RAE ha dado con una solución muy básica. El nombre oficial es República Checa, pero Chequia también es una forma válida.

De este modo, es normal que con frecuencia surjan dudas respecto a la correcta grafía y gramática de sustantivos, verbos, locuciones, entre otros, aunque hay que tomar en cuenta que en ciertas ocasiones las formas adecuadas dependen de otras cuestiones, como veremos a continuación.

Lo más importante ante esto es ampliar nuestro acervo léxico junto con su correcta grafía, así como aprender a reconocer incorrecciones del idioma que no es conveniente utilizar.

La Real Academia Española aclara en el portal oficial de Dudas Rápidas que, en general, ambas denominaciones son válidas, de este modo, tanto República Checa como "Chequia son formas correctas para hacer referencia a este país centroeuropeo, pero hay un par de cuestiones que debes considerar.

Sin embargo, la propia RAE indica que no hay razones para censurar el uso de Chequia en textos de carácter no oficial. Es decir, puede aparecer sin problema en noticias, conversaciones, artículos divulgativos o textos generales.

En resumidas cuentas, ambas formas son válidas dependiendo del contexto. Eso es importante porque hay gente que corrige Chequia en momentos donde esta abreviatura informal es correcta.

Fuente: fundeu.es