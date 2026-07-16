En general, es muy posible que todos nuestros lectores hayan visto ambas grafías para hacer referencia a lo mismo en ejemplos como "¿Este es el disfraz de zombie que querías para Halloween?" o "Pareces zombi, se ve que no dormiste muy bien en la noche", sin embargo, al igual que sucede con cualquier cuestión ortográfica y gramatical, vale la pena cuestionarnos si es realmente correcto emplear ambas grafías de manera indistinta.

Por ello, el día de hoy resolveremos esta cuestión consultando a la Real Academia Española para ello, así que, si te interesa saber esta información, te invitamos a seguir leyendo este artículo, pues te contaremos todos los detalles de esto a continuación.

La Real Academia Española nos indica de manera concreta en el Diccionario panhispánico de dudas que la grafía correcta para el vocablo que hace referencia a ‘persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad’ o ‘atontado, que se comporta como un autómata’ es: "zombi", plural "zombis".

Así, se especifica que no es recomendable la grafía "zombie", con ‘e’ al final, que es la usada mayoritariamente en inglés, así como su plural zombies, pues esta no es la adaptación gráfica que se le ha dado al español a esta voz extranjera.

En definitiva tanto la RAE en el Diccionarioa de la lengua española, la Fundéu y el Diccionario panhispánico de dudas coinciden en qued ebe usarse zombi y evitar la grafía inglesa zombie, así como su plural zombies.

Fuente: ensedeciencia.com