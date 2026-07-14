¿Cómo se llama la cría del cocodrilo?: La RAE respondió la incógnita

Por otro lado, es bien sabido que, al ser seres vivos, hay animales que pueden convivir con completa naturalidad con el ser humano, pero hay otros que, por sus condiciones, nos representan un peligro.

De acuerdo con la RAE, las etapas de un cocodrilo son las siguientes:

Eclosión: Se da cuando los cocodrilos bebés salen del huevo por primera vez.

bebés salen del huevo por primera vez. Crías: Cocodrilos y caimanes bebés.

y caimanes bebés. Jóvenes: Cocodrilos y caimanes jóvenes.

y caimanes jóvenes. Adultos: Cocodrilos y caimanes más viejos.

y caimanes más viejos. Maduro: Un cocodrilo con la edad suficiente para reproducirse.

Si un cocodrilo bebé logra sobrevivir a su infancia, tiene la oportunidad de vivir una vida muy larga. Al igual que otros reptiles, tortugas y ballenas, los cocodrilos exhiben la llamada “senescencia insignificante”, o en palabras simples, una falta de envejecimiento normal.

Significa que en realidad no envejecen, solo se hacen más grandes y más malos. Su único miedo es enfermarse o ser atacados por otros depredadores.

Aunque la esperanza de vida media de los cocodrilos varía de 50 a 70 años, algunos de ellos superan los 100 años. Entonces, en teoría, alguien puede encontrarse con un cocodrilo de 500 años tan grande como un avión en algún lugar profundo de los trópicos.

Pero las posibilidades de sobrevivir y contar la historia de este encuentro son escasas porque el apetito del cocodrilo crece en proporción a su cuerpo.

Freshie, quien falleció a la edad de 140 años, era el cocodrilo documentado más viejo que estaba en cautiverio. Fue capturado en el río Moorehead en 1970 y residía en un zoológico australiano. Freshie fue llamado así por su especie, cocodrilo de agua dulce, una raza que nunca se ha visto hacer daño a los humanos.

Fuente: webradio.com.co