¿"Osos panda" u "osos pandas"?: La RAE despejó las dudas sobre cuál es la indicada

La Real Academia Española (RAE) ha publicado en la red social X una consulta sobre la correcta escritura de este animal en forma plural: "Los dos plurales, "osos panda" y "osos pandas", se documentan en el uso y son válidos".

Aunque es preferible utilizar el primer ejemplo.

Consultas de la semana | ¿Es «osos panda» u «osos pandas»?



Los dos plurales, «osos panda» y «osos pandas», se documentan en el uso y son válidos, con preferencia por el primero. pic.twitter.com/QsNIFY50kg — RAE (@RAEinforma) March 8, 2025

Generalmente, en español, las palabras forman el plural añadiendo al final una "-s" o "-es", lo cual no genera muchas dudas.

Sin embargo, el factor de la concordancia – "congruencia formal que se establece entre las informaciones flexivas de dos o más palabras relacionadas sintácticamente" – siempre debe tenerse en cuenta en el género, número y persona.

Asimismo, existen plurales que suscitan dudas, como "cualesquiera" (de "cualquiera"), mientras que otros permanecen invariables en singular y en plural, como por ejemplo "nada", "nadie", "eternidad", "pánico", "caos", "pereza", etc.

Sustantivos epicenos: ¿qué son?

Por otro lado, la RAE ha indicado que "se llaman tradicionalmente epicenos los sustantivos de un solo género que designan seres animados sin especificar su sexo, como "búho", "camaleón", "hiena", "jirafa", "rata", "sapo", etc.

La Fundéu ha dicho que "existen sustantivos epicenos femeninos (la víctima, la persona, la perdiz, la ballena) y masculinos (el personaje, el vástago, el lince)".

En todo caso, lo ideal es indicar entre paréntesis el género y no cambiar el artículo, tal como ha señalado la Fundéu con el siguiente ejemplo: "El lince (hembra) Adelfa parió este miércoles a tres cachorros".

Fuente: libertaddigital.com