"Declaraciones intolerables": los dichos racistas de Hebe Casado fueron condenados por la prensa internacional

El Huffington Post afirmó que los dichos racistas de Hebe Casado son "intolerables".

Los diarios franceses hablaron de racismo y de una sanción inédita

Uno de los primeros en hacerse eco fue Le Journal du Dimanche, que tituló: "Un equipo africano, sin modales: una funcionaria argentina declarada non grata en la Embajada de Francia tras sus dichos sobre los Bleus".

El tradicional semanario explicó que una polémica nacida en las redes sociales terminó transformándose en un conflicto político y diplomático. Además reprodujo las declaraciones del embajador francés en Argentina, Romain Nadal, quien afirmó que las expresiones de Casado tienen un "carácter racista que no deja ninguna duda".

El medio también recordó que la vicegobernadora intentó defenderse alegando que se trató de un comentario "sarcástico", una explicación que no modificó la postura de la diplomacia francesa.

En la misma línea, Le Parisien puso el foco en la decisión institucional de Francia y remarcó que Casado fue declarada "non grata" tanto en la Embajada como en las instancias de cooperación bilateral mientras no retire sus declaraciones.

La vicegobernadora Hebe Casado.

El diario destacó además otra frase del embajador Nadal, quien defendió la diversidad de la Selección francesa.

"Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no toleraremos ninguna forma de desprecio o cuestionamiento de la nacionalidad de nuestros jugadores", reprodujo el periódico.

"No hay lugar para el racismo"

Otro de los medios que dedicó espacio al caso fue Le Télégramme, que resaltó la respuesta oficial de Francia bajo un título centrado en la condena diplomática.

El diario reprodujo textualmente la frase del embajador:

"No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

También destacó la pregunta que Nadal lanzó para cuestionar los dichos de la vicegobernadora.

"¿Cómo puede una funcionaria de un país como Argentina, que se enorgullece de haber recibido inmigrantes con los brazos abiertos, criticar a otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?"

El medio señaló además que Casado justificó posteriormente sus publicaciones diciendo que se trataba de "folclore futbolístico" y una burla a "lo políticamente correcto".

"Declaraciones intolerables"

Uno de los títulos más duros apareció en Huffington Post Francia, que encabezó su cobertura con la frase "Declaraciones intolerables".

El portal sostuvo que las expresiones de la vicegobernadora poseen una "naturaleza racista fuera de toda duda" y remarcó que Francia decidió excluirla de toda actividad de cooperación institucional mientras no se retracte.

Además reprodujo otra de las respuestas de Casado, quien afirmó que "solo la gente inteligente entiende el sarcasmo", e insistió en que "todo el mundo" pensaba que Francia era "un equipo africano".

El tuit racista de la vicegobernadora Hebe Casado.

Ironía y fuertes calificativos

El diario 20 Minutes eligió un tono irónico y tituló su artículo: "Racismo entre funcionarios electos sudamericanos, episodio 472", una frase con la que buscó reflejar que este tipo de controversias se repiten entre dirigentes de la región.

El histórico diario de izquierda, Libération, describió las publicaciones de Casado como un "tuit indigno" y las ubicó junto a otras expresiones racistas dirigidas contra la selección francesa durante el Mundial.

En esa nota también aparecía el ex presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, cuestionado por afirmar que Francia "no tiene ningún jugador francés", y la senadora paraguaya Celeste Amarilla, que había insultado a Kylian Mbappé con expresiones racistas días antes.

Libération remarcó que el caso de la vicegobernadora mendocina derivó en una decisión excepcional de la diplomacia francesa: declararla persona non grata y excluirla de cualquier instancia de cooperación oficial.

AFP difundió la decisión al resto del mundo

La cobertura internacional también fue impulsada por AFP, cuya crónica fue replicada por numerosos medios europeos.

La agencia destacó que la Embajada de Francia decidió suspender toda reunión con la provincia de Mendoza en la que participe Hebe Casado hasta que retire sus declaraciones.

AFP también hizo hincapié en la explicación del embajador Romain Nadal, quien aseguró que las expresiones de la vicegobernadora "la descalifican para trabajar con la Embajada o participar en reuniones donde la Embajada esté presente".

La explicación de Hebe Casado

Frente a la repercusión internacional, Casado intentó bajarle el tono a la polémica.

En su cuenta de X sostuvo que "solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo".

Más tarde, durante una entrevista con una radio mendocina, afirmó que sus publicaciones formaban parte del "folclore futbolístico", aseguró que buscó burlarse de "lo políticamente correcto" y sostuvo que "todos pensaban" que Francia era "un equipo africano".

Sin embargo, esas explicaciones no modificaron la postura de la diplomacia francesa ni evitaron que los principales medios de Francia calificaran sus declaraciones como racistas y las convirtieran en una noticia de alcance internacional.

En las redes también la cruzaron por sus dichos

Las críticas a Hebe Casado no llegaron únicamente desde Francia; los argentinos salieron a cuestionarle su evidente racismo. Debajo del mensaje que publicó en X, decenas de usuarios cuestionaron el tono de sus declaraciones y las calificaron de racistas, además de recordarle que habla como vicegobernadora y no como una hincha más.

"Juegan en Francia porque nacieron y vivieron toda su vida en Francia. De cualquier manera no creo que sea un insulto ser de raíces africanas para ellos, mucho menos ser negros. Para vos parece que sí", escribió uno de los usuarios.

La vicegobernadora Hebe Casado en la mira de la prensa internacional. Foto: X de Hebe Casado

Otro le respondió: "Sos vicegobernadora de una provincia y hablás como una troglodita. Vergüenza debería darte".

También hubo quienes apuntaron directamente contra la utilización del origen de los futbolistas franceses: "No fue un 'equipo africano'. Son todos franceses. Todos. Podrán comportarse mal o bien, ser maleducados o no. Pero de ninguna manera son africanos. Su comentario da vergüenza ajena".

Las críticas se repitieron en el mismo sentido. "Me parece muy de mal gusto como funcionaria pública elegida por nosotros los ciudadanos que haga comentarios racistas"; "No le da vergüenza hacer un comentario racista?"; "Qué vergüenza de dirigente política"; "De verdad esta bruta y racista es vicegobernadora?" y "Es increíble y vergonzoso que usted represente a la política de gobierno de Mendoza", fueron algunos de los mensajes.

La política de las polémicas

La controversia por sus dichos sobre la Selección francesa se suma a una larga lista de episodios protagonizados por Hebe Casado desde que ocupaba una banca en la Cámara de Diputados.

En octubre de 2021, cuando el gobierno de Rodolfo Suarez habilitó la vacunación contra el coronavirus para niños de entre 3 y 11 años sin comorbilidades con dosis de Sinopharm, Casado cuestionó públicamente la campaña y pidió que los menores no fueran inmunizados con esa vacuna.

"No recomiendo esta vacunación hasta que existan evidencias científicas y una aprobación internacional seria de Sinopharm para este grupo etario", escribió entonces la legisladora, pese a que la Asociación Argentina de Pediatría ya respaldaba la vacunación infantil.

Su postura generó fuertes cuestionamientos, especialmente por tratarse de una médica y en ese entonces legisladora que se pronunciaba en contra de una estrategia sanitaria impulsada por las autoridades nacionales y provinciales.

La vicegobernadora Hebe Casado y sus polémicas. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Aquella no fue la única controversia. Durante la pandemia también impulsó un proyecto para eliminar la obligatoriedad del barbijo para la mayoría de la población cuando el Covid-19 aún registraba una elevada circulación.

Además, protagonizó otros episodios que despertaron rechazo público, como sus publicaciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura militar y un mensaje en el que llegó a desear que la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se contagiara de Covid-19.

Incluso, sus permanentes cruces políticos llegaron a tensar la relación con el entonces gobernador Rodolfo Suarez, quien reconoció públicamente que había optado por bloquear el teléfono de Casado debido a los reiterados conflictos.