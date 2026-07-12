"Quiero que sepan quién era mi hijo": la carta de la mamá del joven que murió en Wabi

La publicación en Facebook de la madre del chico fallecido en el boliche Wabi.

"A las 5:02 recibí una llamada. Una mujer desde el teléfono del amigo de mi Lau dijo: 'Su hijo está mal, por favor venga, le están haciendo RCP'. Todo lo que sucedió luego fue y es una pesadilla de la que no logro despertar", dijo.

En la publicación, la mujer describió a Lautaro como un joven que acababa de terminar la secundaria y ya había comenzado el preuniversitario para ingresar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.

Además, contó que entrenaba casi todos los días en un gimnasio de Dorrego, ayudaba a su padre en el taller mecánico, atendía el kiosco de su abuela y era muy querido por familiares y amigos.

"Mi Lau era amado por sus amigos y amigas. Simpático, empático, solidario al mil por mil. Un orgullo para mí y su padre", afirmó en Facebook.

La publicación de Valeria recibió decenas de mensajes de apoyo de familiares, amigos, excompañeros y personas que no conocían a Lautaro, pero que se conmovieron con el relato de la madre.

El joven junto a familiares.

En los comentarios también hubo quienes recordaron a Lautaro como un joven tranquilo, solidario y con valores. "Siempre me sorprendió que eran chicos tan tranquilos. De la escuela a la casa, de la casa al fútbol. Niños con unos valores intachables y un corazón enorme", escribió una mujer. Otros destacaron que la carta les permitió conocer "quién era realmente" el adolescente, mientras que varios aseguraron que rezan por la familia y le pidieron fuerzas para afrontar la pérdida.

El reclamo de la familia

Más allá del recuerdo de su hijo, Valeria también cuestionó la cobertura que tuvo el caso y aseguró que ningún periodista la contactó para conocer quién era Lautaro más allá de las circunstancias de su muerte.

"Sentí la necesidad de decir quién era el 'chico que falleció en Wabi'. Los medios de comunicación solo copiaban y pegaban la noticia. Ningún periodista se comunicó conmigo para preguntar e informar quién era Lautaro, mi hijo", se quejó.

También afirmó que, desde la madrugada en la que ocurrió el fallecimiento, ninguna persona vinculada al boliche se comunicó con ella.

Lautaro y su familia.

"Nadie de ese boliche, desde que me hice presente la madrugada en el lugar de su muerte hasta el día de hoy, se ha comunicado conmigo, demostrando cero humanidad".

En otro tramo de la publicación recordó la relación que tenía con su hijo.

"Era fanático del rock nacional, mi compañero de recitales, le gustaba tocar la guitarra. Nos hacíamos masajes en los pies mientras veíamos películas. Un crack, un ser lleno de amor y alegre".

Finalmente, pidió respeto por la memoria del adolescente y explicó cuál fue el motivo que la llevó a hacer pública la carta.

"Pido, a través de este medio, respeto por su memoria. También busco que se sepa quién era mi Lau".

La investigación sigue abierta

La muerte de Lautaro ocurrió durante la madrugada del sábado 5 de julio dentro del boliche Wabi, ubicado sobre el Acceso Sur, en Luján de Cuyo.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio Público Fiscal, los primeros estudios determinaron que el joven padecía una cardiopatía y sufrió un paro cardíaco.

Los investigadores aguardan los resultados de los análisis toxicológicos para determinar si el consumo de alcohol, bebidas energizantes u otras sustancias pudo haber influido en el desenlace.