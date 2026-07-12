Por qué las canillas de la cocina pierden agua por abajo y cómo se puede arreglar sin gastar mucho

En la mayoría de los casos, las canillas de la cocina o el baño comienzan a perder por las perillas de manejo y apertura de la salida del agua porque alguna de las comas internas está gastada.

Muchas veces pierden agua por desgaste de las gomas internas.

Este problema se tiene que solucionar apenas se detecta porque, aunque la pérdida de agua sea mínima, poco a poco pierde más y genera un impacto; además, la canilla puede empezar a fallar.

Para entender mejor, las canillas de agua tienen una doble función con dos roscas: llevan un anclaje de fijación o rosca externa que fija, que une la canilla a la pared. Por otro lado, los mecanismos internos llevan cuero o monocomando que sube y baja al abrir la canilla, permitiendo o bloqueando el paso del agua.

Cómo arreglar las canillas de la cocina cuando pierden agua por abajo

Para este arreglo, antes hay que identificar el problema. Seca bien la zona para eliminar el exceso de agua o el pequeño charco que se forma alrededor de las canillas y fíjate bien por dónde sale el agua.

Si el agua sale por la manija cuando abrimos la canilla, es probable que el cartucho interno de la canilla esté desgastado y se tenga que cambiar. Si el agua se filtra por la base y queda en la mesada de la cocina, probablemente el sello de silicona que une la canilla a la mesada o pared se ha deteriorado.

En los casos anteriores hay que comprar los materiales correspondientes y realizar el cambio de las partes rotas. Antes de realizar el arreglo, prueba ajustando las tuercas de las canillas y las tuercas de sujeción principal que están abajo de la bacha.