Cómo limpiar las ópticas opacas y amarillentas del auto para que queden 0km

Las ópticas del auto sufren el roce diario de muchos factores externos:

Limpiar las ópticas del auto: factores externos que las ponen opacas

Lluvia

Granizo

Polvo

Piedras

Humo

Rayos solares

Calor

Frío

No es descabellado escuchar cuando alguien dice que los materiales "de antes" eran de mejor calidad y algo se cierto hay con las ópticas que traen en la actualidad los autos nuevos. Estos faros modernos sufren mucho los rayos solares, pero por suerte se pueden reparar con algunos trucos.

No importa si las ópticas del auto son de un vehículo moderno o viejo. Siempre hay algunos trucos que funcionan muy bien para darles una nueva vida.

Limpiar las ópticas del auto

La paciencia es primordial si se quiere dejar las ópticas como nuevas. Si uno hace este trabajo siguiendo en tiempo y forma el paso a paso, los resultados serán increíbles.

Los mejores trucos de limpieza y pulido de faros de auto: