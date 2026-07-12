Cómo limpiar las ópticas opacas y amarillentas del auto para que queden 0km

A las ópticas del auto siempre les pasa factura el paso del tiempo. Es que los faros del vehículo están más que expuestos y terminan siempre opacos y amarillos. La buena noticia es que siempre se pueden limpiar con algunos productos e ingredientes, que los dejan como nuevos.
Con un poco de paciencia, limpiar y pulir las ópticas del auto es una tarea fácil de realizar con resultados increíbles.
Con el paso de los años, las ópticas van perdiendo potencia lumínica. De esa manera, si recuperan su brillo original, como cuando recién salían de fábrica, sí o sí le brindará más seguridad al conductor y demás tripulantes.
Las ópticas del auto sufren el roce diario de muchos factores externos:
Limpiar las ópticas del auto: factores externos que las ponen opacas
- Lluvia
- Granizo
- Polvo
- Piedras
- Humo
- Rayos solares
- Calor
- Frío
No es descabellado escuchar cuando alguien dice que los materiales "de antes" eran de mejor calidad y algo se cierto hay con las ópticas que traen en la actualidad los autos nuevos. Estos faros modernos sufren mucho los rayos solares, pero por suerte se pueden reparar con algunos trucos.
No importa si las ópticas del auto son de un vehículo moderno o viejo. Siempre hay algunos trucos que funcionan muy bien para darles una nueva vida.
Limpiar las ópticas del auto
La paciencia es primordial si se quiere dejar las ópticas como nuevas. Si uno hace este trabajo siguiendo en tiempo y forma el paso a paso, los resultados serán increíbles.
Los mejores trucos de limpieza y pulido de faros de auto:
- En un recipiente poner un poco de bicarbonato de sodio. Cortar un limón en dos y hundir una mitad en el polvo del producto, para luego llevar a la óptica y realizar movimientos circulares. Se espera que el limón active el bicarbonato de sodio como potente desengrasante. Limpiar suavemente con un paño. Usar agua si es necesario.
- En un recipiente calentar un poco de vinagre, sin que hierva hervir. Dejar enfriar un poco, llenar un pulverizador y aplicar sobre las ópticas. Esperar algunos minutos, retirar el vinagre con ayuda de agua y detergente, para luego secar con un paño de textura muy suave.
- Usar polvo de ceniza de un asado a la parrilla. Es importante que la ceniza no tenga restos sólidos que se aprecien a la vista, ya que podrían rayar el faro a limpiar. Mezclar la ceniza en un recipiente con agua y formar una pasta suave, que se aplicará sobre la óptica del auto. Dejar actuar, frotar y retirar.
- Muchos utilizan lijas de distintos granos para limpiar y pulir los faros, ayudados por agua y jabón.