Cómo limpiar las ollas y cacerolas que tienen manchas de años: es rápido y se utiliza un ingrediente clásico

Las ollas y cacerolas que se utilizan a diario en la cocina de la casa, con el paso de los años, se van manchando y sienten el paso del tiempo. Para sacar esas manchas que parecen perpetuas y no desaparecen con un simple lavado, hay un truco casero para limpiar en profundidad y que es muy efectivo.
Este truco casero para limpiar, no solo aplica para las ollas y cacerolas de la cocina, ya que puede emplearse para todo tipo de utensilio de la casa.
Dependiendo de la calidad, las ollas y cacerolas se van manchando y no hay mucho para hacer, ya que los restos de residuos o el aspecto quemado en algunas partes, siempre aparecen.
Con simples ingredientes y un truco casero bastante efectivo, darles una nueva vida a las ollas y cacerolas es posible, gracias a esta fórmula que pocos conocen y es excelente para limpiar.
Limpiar las ollas y cacerolas de la cocina con este truco casero
Entre todos los métodos que se pueden usar para limpiar la suciedad adherida a las ollas y cacerolas después de su uso prolongado en el tiempo, nada mejor que acudir al truco casero que revela la web homify, portal online de arquitectura y diseño de interiores de Argentina, que comparte un método asombroso.
Limpiar estos utensilios de cocina requiere de estos ingredientes:
- Agua
- Bicarbonato de sodio
- Esponja de metal
- Detergente
Limpiar estos utensilios de cocina, paso a paso
- El primer paso consiste en lavar las ollas y cacerolas de manera tradicional, con esponja y detergente.
- Llenar la bacha de la cocina con agua caliente y sumergir por completo las ollas o cacerolas por algunos minutos.
- Sumar bicarbonato de sodio en el agua y dejar reposar por algunos minutos. Está comprobado que este ingrediente es muy eficaz para remover las manchas de quemaduras de la hornalla y la vejez.
- Con ayuda de bicarbonato de sodio en la zona afectada, refregar con la esponja de metal hasta que se remuevan las manchas.
- En caso de que cueste remover las manchas, dejar más tiempo los objetos a limpiar. El resultado, por los ácidos y químicos que posee el bicarbonato de sodio, tarde o temprano removerá la suciedad.
- Por último, lavar con detergente y esponja tradicional, eliminado todo rastro de impurezas.