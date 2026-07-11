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Cómo limpiar las ollas y cacerolas que tienen manchas de años: es rápido y se utiliza un ingrediente clásico

Con simples ingredientes que uno tiene en casa, es más fácil de lo que uno cree limpiar estos utensilios de cocina, para que queden como nuevos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Además de ollas y cacerollas, con este truco casero se puede limpiar todo lo que esté en la cocina y esté manchado.

Además de ollas y cacerollas, con este truco casero se puede limpiar todo lo que esté en la cocina y esté manchado.

Las ollas y cacerolas que se utilizan a diario en la cocina de la casa, con el paso de los años, se van manchando y sienten el paso del tiempo. Para sacar esas manchas que parecen perpetuas y no desaparecen con un simple lavado, hay un truco casero para limpiar en profundidad y que es muy efectivo.

Este truco casero para limpiar, no solo aplica para las ollas y cacerolas de la cocina, ya que puede emplearse para todo tipo de utensilio de la casa.

Dependiendo de la calidad, las ollas y cacerolas se van manchando y no hay mucho para hacer, ya que los restos de residuos o el aspecto quemado en algunas partes, siempre aparecen.

Con simples ingredientes y un truco casero bastante efectivo, darles una nueva vida a las ollas y cacerolas es posible, gracias a esta fórmula que pocos conocen y es excelente para limpiar.

Limpiar las ollas y cacerolas de la cocina con este truco casero

Entre todos los métodos que se pueden usar para limpiar la suciedad adherida a las ollas y cacerolas después de su uso prolongado en el tiempo, nada mejor que acudir al truco casero que revela la web homify, portal online de arquitectura y diseño de interiores de Argentina, que comparte un método asombroso.

Limpiar estos utensilios de cocina requiere de estos ingredientes:

  • Agua
  • Bicarbonato de sodio
  • Esponja de metal
  • Detergente

Limpiar estos utensilios de cocina, paso a paso

  1. El primer paso consiste en lavar las ollas y cacerolas de manera tradicional, con esponja y detergente.
  2. Llenar la bacha de la cocina con agua caliente y sumergir por completo las ollas o cacerolas por algunos minutos.
  3. Sumar bicarbonato de sodio en el agua y dejar reposar por algunos minutos. Está comprobado que este ingrediente es muy eficaz para remover las manchas de quemaduras de la hornalla y la vejez.
  4. Con ayuda de bicarbonato de sodio en la zona afectada, refregar con la esponja de metal hasta que se remuevan las manchas.
  5. En caso de que cueste remover las manchas, dejar más tiempo los objetos a limpiar. El resultado, por los ácidos y químicos que posee el bicarbonato de sodio, tarde o temprano removerá la suciedad.
  6. Por último, lavar con detergente y esponja tradicional, eliminado todo rastro de impurezas.

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