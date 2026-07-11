Cómo limpiar las ollas y cacerolas que tienen manchas de años: es rápido y se utiliza un ingrediente clásico

Este truco casero para limpiar, no solo aplica para las ollas y cacerolas de la cocina, ya que puede emplearse para todo tipo de utensilio de la casa.

Dependiendo de la calidad, las ollas y cacerolas se van manchando y no hay mucho para hacer, ya que los restos de residuos o el aspecto quemado en algunas partes, siempre aparecen.