Mezclar jabón blanco con aceite de oliva: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La combinación de estos dos ingredientes destaca principalmente por sus propiedades para limpiar en profundidad, eliminar impurezas y combatir la resequedad extrema. El jabón blanco es protagonista en múltiples trucos del hogar, pero al sumarle el aporte del óleo de cocina, potencia sus virtudes de una manera impensada.

La mezcla de estos dos ingredientes es desconocida por muchas personas.

Por qué mezclar jabón blanco con aceite de oliva

Los beneficios en esta mezcla se dan porque el jabón blanco actúa como un excelente agente limpiador libre de químicos agresivos ni fragancias artificiales, mientras que el aceite de oliva aporta una enorme cantidad de ácidos grasos esenciales y vitamina E.