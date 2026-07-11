Cómo afilar un cuchillo serruchito sin filo en sus dientes y que quede como recién salido del envoltorio

Quién no tiene un cuchillo de serrucho en casa y que ya no corta como cuando era nuevo. Seguramente, con el paso de los años, esos cubiertos fueron perdiendo el filo y uno se acostumbra a usarlos desafilados. La buena noticia es que cada diente se puede afilar fácilmente.
El cuchillo de serrucho de casa sigue cortando y está lejos de dejar de usarse. Pero con este simple truco casero, el cubierto quedará como nuevo, como recién salido del envoltorio, como nuevo.
Aunque parezca más difícil que afilar un cuchillo de hoja plana, con un poco de paciencia se puede trabajar rápidamente con cada diente para corte de manera impecable.
Cuchillo de serrucho afilado con este sencillo paso a paso
- Lo que se necesita para comenzar con el paso a paso, es una cara cónica o triangular de diamante (se denomina cola de rata), que se puede comprar en una ferretería, hipermercado o casa especializada en cuchillería.
- También es necesario contar con una piedra para afilar, que también se consigue en esos mismos lugares. Trae dos caras, una para una afilado fino o otra más gruesa.
- Deslizar suavemente la vara por cada diente, con idéntico ángulo que trae de fábrica, como cuando era nuevo. Repasar entre 4 y 6 veces por cada ranura.
- Tras ese procedimiento con la vara, cada diente quedará con una rebaba, que luego tiene que ser eliminada con la piedra de afilar hasta que se consiga un filo suave y uniforme.
Cómo cuidar la vida útil de un cuchillo
Para cuidar tus cuchillos serrucho y mantener su poder de corte por más tiempo, hay que lavarlos siempre a mano con agua tibia y una esponja suave de cocina. Secarlos apenas terminado el lavado para evitar la oxidación. Guardarlos y evitar que los dientes choquen con otros cubiertos para que no se desafilen.