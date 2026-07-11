Cómo afilar un cuchillo serruchito sin filo en sus dientes y que quede como recién salido del envoltorio

El cuchillo de serrucho de casa sigue cortando y está lejos de dejar de usarse. Pero con este simple truco casero, el cubierto quedará como nuevo, como recién salido del envoltorio, como nuevo.

Aunque parezca más difícil que afilar un cuchillo de hoja plana, con un poco de paciencia se puede trabajar rápidamente con cada diente para corte de manera impecable.