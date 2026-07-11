Hubo una época en que la justicia no se aplicaba solo a las personas, los animales también iban a juicio

Los animales se consideraban una creación divina, por eso estaban sometidos a las mismas leyes que los humanos. Es decir, si un animal cometía un acto considerado un crimen, como atacar a una persona, matar ganado o destruir cultivos, podía ser llevado a juicio, juzgado e inclusive condenado.

Estas costumbres religiosas no se elegían al azar, pues la Iglesia católica veía en el mal comportamiento animal una posible manifestación de la intervención diabólica. Esta visión se justificaba en la creencia de que el mundo era una lucha entre el bien y el mal, donde los demonios podían manipular a los animales para hacer daño a los humanos. Además, aplicar las leyes civiles de la época era importantísimo.

Cada tipo de juicio seguía una lógica particular dentro del marco legal y moral de la Edad Media.

Animales domésticos vs. salvajes: dos juicios divididos

Los animales domésticos como los cerdos, perros o caballos eran tratados como si fueran personas. Por ejemplo, si un cerdo atacaba y mataba a un niño, podía ser encarcelado y juzgado por asesinato. Por otro lado, los juicios para animales salvajes, como las plagas, insectos o ratas, eran diferentes.

Las plagas que mataban los cultivos eran vistas como una amenaza a la vida y se apelaba a la intervención divina. Los insectos o roedores no eran arrestados como los animales domésticos, pero se emitían decretos que les ordenaban abandonar el territorio.