Cuál es la mejor época del año para trasplantar plantas de interior

En esta fase, las raíces vuelven a desarrollarse con intensidad y la planta tiene más capacidad para recuperarse del cambio de sustrato. Como consecuencia, disminuye el riesgo de sufrir estrés y aumenta la posibilidad de que el trasplante sea exitoso.

La frecuencia también depende de la edad de la planta. Los ejemplares jóvenes suelen necesitar un trasplante anual debido a su rápido crecimiento. En cambio, las plantas adultas pueden permanecer entre dos y tres años en la misma maceta antes de requerir un cambio, siempre que mantengan un buen estado de salud.

Esta es la mejor época para trasplantar plantas de interior.

Las señales que indican que es momento de trasplantar una planta de interior

Más allá de la estación del año, existen varios indicios que muestran que una planta necesita más espacio o un sustrato renovado. Uno de los más evidentes es cuando las raíces comienzan a salir por los agujeros de drenaje de la maceta, señal de que ya no cuentan con suficiente espacio para seguir creciendo.

Otro síntoma es la ralentización del crecimiento. Si la planta deja de producir hojas nuevas o parece estancada durante varios meses, es posible que haya agotado los nutrientes disponibles en el sustrato.

También conviene prestar atención a la velocidad con la que se seca la tierra. Cuando el sustrato pierde humedad pocas horas después del riego, puede indicar que las raíces ocupan casi todo el recipiente y apenas queda espacio para retener agua. Por último, si la planta de interior tiene hojas amarillentas, también puede ser una señal de alerta.