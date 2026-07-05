La planta todoterreno que es ideal para quienes recién se inician en la jardinería

A la mayoría nos gusta llegar al hogar y que se vea con plantas que aportan frescura y llenan de color los ambientes. Sin embargo, algunos principiantes se abruman cuando tienen que cuidar una planta porque no saben cómo hacerlo. La buena noticia es que existen especies que son resistentes y no requieren demasiado mantenimiento.
La zamioculca (Zamioculca zamicifolia) o planta ZZ es una especie perfecta para todo tipo de hogares, tanto para aquellos con mucha luz como para aquellos con poca. Te contamos todas las características y cuidados básicos de la planta de interior, una variedad muy decorativa y resistente.
Una planta todoterreno
Esta variedad es una de las plantas más resistentes que existen. Un detalle a considerar, sobre todo si recién te inicias en el mundo de la jardinería o buscas plantas fáciles de cuidar porque tienes poco tiempo para ellas.
Es de origen africano y está acostumbrada a climas tropicales, aunque puede adaptarse a otras latitudes. Eso sí, cuando se cultiva en el interior del hogar en maceta, alcanza hasta 70 centímetros, mientras que en su estado natural puede crecer hasta más de un metro de altura. Es importante tener paciencia, ya que es una planta de crecimiento lento.
Esta especie destaca por sus tallos erectos y hojas carnosas de un verde intenso y muy brillante, parecidas a las de la cera. A continuación, una guía con los cuidados mínimos que requiere.
Cómo cuidar la planta ZZ
- Luz: la zamioculca puede vivir en un espacio con poca luz solar, aunque crece mejor en un sitio iluminado. Eso sí, nunca la posiciones donde reciba luz solar directa.
- Temperatura: como es de origen africano, la zamioculca es amante de los ambientes cálidos.
- Riego: es una planta suculenta, así que tolera mejor la sequía que el exceso de agua. Lo ideal es dejar secar el sustrato entre riego y riego.