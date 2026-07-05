La planta todoterreno que es ideal para quienes recién se inician en la jardinería

La zamioculca (Zamioculca zamicifolia) o planta ZZ es una especie perfecta para todo tipo de hogares, tanto para aquellos con mucha luz como para aquellos con poca. Te contamos todas las características y cuidados básicos de la planta de interior, una variedad muy decorativa y resistente.

Esta planta es muy resistente, así que es ideal para cualquier hogar. Imagen: Pexels.

Una planta todoterreno

Esta variedad es una de las plantas más resistentes que existen. Un detalle a considerar, sobre todo si recién te inicias en el mundo de la jardinería o buscas plantas fáciles de cuidar porque tienes poco tiempo para ellas.