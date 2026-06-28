La planta de interior que tiene hojas gigantes y conquista los hogares

Esta planta que alcanza su máximo potencial en el sustrato del jardín. Imagen: Pixabay.

Esta especie se caracteriza por tener los tallos decorados con franjas blancas y oscuras, como si fuera una cebra. Sus hojas son como en otras alocasias, en forma de punta de lanza o de corazón. Puede llegar a crecer a 90 centímetros de altura, especialmente si se cultiva en suelo directo.

El único detalle para tener en cuenta es que es tóxica para los animales. Las hojas contienen cristales de oxalato, que son tóxicas si se ingiere, y los delgados tallos coloridos son muy llamativos para los gatos. Lo mejor es mantener la planta alejada de tus mascotas.

Cuidados de la planta cebra

Expertos del blog de jardinería Verdecora aseguran que la luz es fundamental entre los cuidados de la planta. Aunque no hay que confundir iluminación con sol, ya que necesita luz filtrada, pues es nativa de las espesas selvas tropicales de Filipinas. El sol directo puede quemar sus hojas y estropearlas.

Cabe destacar que la iluminación es fundamental para que la planta se desarrolle correctamente, juega un papel importante en la coloración de sus hojas y su tallo e, incluso en la posición de sus hojas. Lo ideal es colocar la planta en el interior del hogar, cerca de una ventana, y en una maceta de barro con orificios de drenaje.

Lo tallos de esta planta son muy llamativos. Imagen: Pixabay.

Es una planta procedente de zonas pantanosas, por lo que sus orígenes son una pista de cómo debe ser su riego. La alocasia zebrina demanda un sustrato permanentemente húmedo. Esta humedad debe ser ligera, evitando siempre los encharcamientos. La mejor manera de saber cuándo es momento de volver a regar es tocando el sustrato. Si la superficie está ligeramente seca, es momento de volver a humedecer.