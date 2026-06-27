Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La menta es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.

Si tenés una planta de menta en casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

En muchas tradiciones, la menta se considera una planta sagrada que posee propiedades. Foto Canva

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta de menta tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. En este sentido, la menta tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque desde la antigüedad se la considera una planta sagrada gracias a sus magníficos poderes, los cuales son: