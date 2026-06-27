Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de menta, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su aroma particular. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La menta es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta de menta en casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta de menta tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. En este sentido, la menta tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque desde la antigüedad se la considera una planta sagrada gracias a sus magníficos poderes, los cuales son:
- La menta se asocia con la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento.
- Se la vincula con la diosa de la prosperidad y la riqueza.
- Se cree que la menta es especial para abrir caminos trabados.
- Se usan sus hojas para invocar la protección divina sobre los bienes acumulados.
- Para el feng shui, atrae la buena fortuna y favorece el cierre de los tratos o acuerdos.
- Tener una planta de menta en casa atrae la abundancia.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. Pues el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería donde la menta te beneficie para atraer la abundancia, debes ubicarla en la entrada principal del hogar, en la cocina y en la esquina sureste del hogar, ya que son los rincones energéticos asociados con los beneficios de la menta.