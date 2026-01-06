Qué tipos de menta existen y cuál es la mejor para cuidar en maceta

flores de menta Las flores de la menta son pequeñas y aparecen en espigas al final de los tallos cuando la planta crece sin podar.

La mejor para cuidar en maceta es la menta piperita o la hierbabuena. Esto se debe a que son fáciles de mantener, crecen bien en contenedores porque evitan su expansión invasiva y se adaptan a diferentes ambientes. Si eres principiante y estás pensando en adentrarte en la jardinería, puedes elegir cualquiera de estas dos especies.

Cuidados de la menta en maceta

Los expertos de Ecología Verde tienen una guía de cuidados básicos para cultivar esta planta en maceta. Lo mejor para que la menta crezca grande y densa es plantarla directo en el suelo del jardín, pero si no dispones de espacio también puedes cuidarla en una maceta, dentro o fuera de casa. A continuación, todos los consejos que debes tener en cuenta para cuidarla.

A la hora de cultivar la planta en maceta, hay que buscar un sitio donde haya una buena iluminación para beneficiar su crecimiento, puede ser cerca de una ventana. Además, la menta necesita el aporte de nutrientes de manera constante, así que es importante seleccionar un buen abono orgánico o lo más natural posible. Lo ideal es mantenerla a una temperatura entre 15 ºC y 20 ºC durante la primera etapa de crecimiento.

Por otro lado, es fundamental seleccionar una buena maceta para la planta, ya que será el lugar en el que vas a cultivarla. Como la menta crece horizontalmente, se recomienda utilizar un recipiente que sea ancho y de al menos 20 cm de profundidad, para que crezca bien. La maceta también debe tener orificios de drenaje para que no se acumule el riego.

planta de menta El perfume de la menta es refrescante, limpio y ligeramente dulce.

En lo que respecta al riego, debe ser regular y abundante, sobre todo en su época de desarrollo que es durante la primavera y el verano. Así, la menta florecerá en el momento justo y la calidad de su aroma y el sabor de sus hojas será el adecuado. Cuando la riegues puedes aprovechar y utilizar un fertilizante que le aporte los nutrientes que requiere durante la época de crecimiento.