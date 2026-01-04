¿Se puede cultivar una planta de tomates en el interior del hogar?

Cultivar una planta de tomate es una experiencia maravillosa para cualquier jardinero, pues no hay nada mejor que comer una ensalada de vegetales que tú mismo has cultivado en el jardín. Sin embargo, cuando el hogar no cuenta con patio externo, se hace más difícil.
La planta de tomate pertenece a la familia de las solanáceas y se caracteriza por su porte flexible, sus hojas verdes intensas y sus frutos carnosos que solemos comer en múltiples recetas. Aunque esta planta se asocia al cultivo en huertas o jardines, también se puede cultivar en balcones, terrazas e incluso en el interior del hogar.
¿Se puede cultivar una planta de tomates en el interior de casa?
Los expertos de Gardening Know How, revelan que sí se puede cultivar una planta de tomate en el interior del hogar, siempre que se sigan ciertas condiciones clave. El detalle más importante para tener en cuenta es la luz, ya que este vegetal requiere entre seis y ocho horas diarias de luz solar directa. Por esta razón, es clave ubicar la maceta donde viva la planta cerca de una ventana muy luminosa, mejor si está orientada al norte.
Otro punto fundamental para tener en cuenta es la elección de la variedad. Para interiores, lo más recomendable son los tomates cherry o tomates enanos, puesto que ocupan menos espacio y se adaptan mejor al cultivo en maceta. Aedemás es importante usar un recipiente profundo, con buenos orificios de drenaje, y un sustrato rico en nutrientes.
En lo que respecta a los cuidados, necesita un riego regular, evitando tanto el exceso como la falta de agua. De dos a tres riegos por semana, incluso a diario cuando hace calor extremo.
Como extra, es importante ventilar el ambiente para prevenir enfermedades, y hacer una fertilización periódica para favorecer la floración y la formación de frutos.