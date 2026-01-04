¿Se puede cultivar una planta de tomates en el interior del hogar?

La planta de tomate pertenece a la familia de las solanáceas y se caracteriza por su porte flexible, sus hojas verdes intensas y sus frutos carnosos que solemos comer en múltiples recetas. Aunque esta planta se asocia al cultivo en huertas o jardines, también se puede cultivar en balcones, terrazas e incluso en el interior del hogar.

planta de tomate El nombre científico del tomate es Solanum lycopersicum.

¿Se puede cultivar una planta de tomates en el interior de casa?

Los expertos de Gardening Know How, revelan que sí se puede cultivar una planta de tomate en el interior del hogar, siempre que se sigan ciertas condiciones clave. El detalle más importante para tener en cuenta es la luz, ya que este vegetal requiere entre seis y ocho horas diarias de luz solar directa. Por esta razón, es clave ubicar la maceta donde viva la planta cerca de una ventana muy luminosa, mejor si está orientada al norte.