Si bien la lengua de suegra es una de las plantas más valoradas por su poder ornamental, no es el único ejemplar que podemos tener en casa. De hecho, hay especies más resistentes, las cuales crecen todo el año y quedarán perfectas en una maceta junto al sillón o en cualquier rincón de living.
Mejor que la lengua de suegra: la planta que se adapta a interiores con poca luz y crece los 365 días del año
Si tenés una lengua de suegra o sansevieria, a continuación te contaré cuál es la planta que llega para reemplazarla
Pocos lo saben: esta planta es más resistente que la lengua de suegra y crece todo el año
El palo de agua se posiciona como una alterativa indiscutiblemente superior a la clásica la lengua de suegra. Aunque esta última es valorada por su resistencia, la Dracaena fragrans la supera gracias a su porte elegante, su capacidad para estructurar espacios y su asombrosa versatilidad decorativa en entornos con limitaciones lumínicas.
Conocida también palo de Brasil, este ejemplar se destaca por sus hojas largas, las cuales exhiben un color verde intenso decorado con vetas más claras, una combinación que nos da como resultado un aspecto tropical y relajante en toda la sala.
Debido a estas características, es una planta ideal para incorporarse en livings de corte moderno o minimalista, salones donde aporta una necesaria dosis de verticalidad y estructura arquitectónica. Por ejemplo, colocarlo en una maceta alta justo al lado del sillón principal crea una sensación inmediata de equilibrio visual y armonía en el ambiente.
Otro punto fuerte del palo de agua es su capacidad para crecer durante los 365 días del año. Si bien es totalmente cierto que durante la temporada invernal su ritmo de desarrollo se vuelve mucho más lento debido a condiciones lógicas de temperatura y reducción de horas de sol, la planta nunca detiene su ciclo vital por completo, asegurando una renovación constante de su follaje a lo largo de las cuatro estaciones.
En el interior del hogar, el palo de agua puede alcanzar alturas espectaculares de hasta 2 metros, transformándose en el punto focal del diseño de cualquier habitación. Su mantenimiento es notablemente sencillo, requiriendo cuidados mínimos que facilitan su supervivencia:
- Iluminación: prefiere recibir luz de manera indirecta, adaptándose con éxito a rincones con poca iluminación
- Riego: demanda un riego moderado, evitando los encharcamientos del sustrato.
- Resistencia: muestra una alta tolerancia a los ambientes secos provocados por la calefacción o el aire acondicionado.
De esta forma, el palo de agua se convierte en una planta predilecta para sustituir a la clásica lengua de suegra o sansevieria.