Se escapó una boa de una terraza y está desaparecida: "Mide más de tres metros"

En el cartel difundido para dar con su paradero, la familia aclaró que la boa "no es agresiva" y que está castrada. Al respecto, explicaron que ese dato fue incluido "para que la gente no piense que puede tener cría en la alcantarilla".

La búsqueda de la boa desaparecida se concentra en la zona comprendida entre las calles Céspedes y Zapiola, donde el animal fue visto por última vez tras escapar de la terraza. Los dueños del animal buscan dar con su paradero y solicitan que no generen ninguna acción en contra del reptil.

La familia se mostró preocupada ya que el animal se mantenía en el domicilio desde hace años, contaba con su terrario y comodidades que difícilmente encontraría en la intemperie.

Este reptil es solitario y solo se relaciona con otros para aparearse. Es de hábitos principalmente nocturnos y vive en el suelo, aunque ocasionalmente trepa árboles bajos y arbustos para cazar pequeños vertebrados.

¿Son peligrosas las boas?

Las boas no son venenosas y generalmente no son peligrosas para los humanos. Son serpientes constrictoras que solo atacan por instinto de caza a presas pequeñas (como roedores o aves) y solo muerden o se defienden si se sienten acorraladas, amenazadas o son manipuladas bruscamente.