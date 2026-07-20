Una familia muy preoupada busca intensamente a “Piti”, una boa de más de tres metros de largo que está desaparecida desde el pasado jueves por la tarde tras escapar de una terraza en el barrio porteño de Colegiales, Buenos Aires, por lo que pidieron colaboración para dar con el paradero del animal, al que describieron como “dócil”.
Se escapó una boa de una terraza y está desaparecida: "Mide más de tres metros"
Una boa está desaparecida y sus dueños están preocupados. “La tenemos desde hace muchos años, desde que medía dos metros”, indicaron
La familia que busca al reptil sostuvo: “Responde a su nombre, a pesar de ser un reptil”. Además, explicó que el animal "desapareció el jueves cerca de las 16.00” y añadió: “La tenemos desde hace muchos años, desde que medía dos metros”. Sobre su comportamiento, remarcaron que “es dócil” y que “los vecinos la conocen y no la vieron”.
Boa desaparecida en Buenos Aires
Los dueños de la boa desaparecida en Buenos Aires indicaron que la serpiente "mide más de tres metros", tiene "colores cálidos, tonos marrones, dorados y verdes" y que solía permanecer en la terraza de la vivienda. "Habitualmente tomaba sol ahí, por eso creemos que no fue muy lejos", señalaron. También comentaron que, en las últimas semanas, la habían notado "decaída y apática".
En el cartel difundido para dar con su paradero, la familia aclaró que la boa "no es agresiva" y que está castrada. Al respecto, explicaron que ese dato fue incluido "para que la gente no piense que puede tener cría en la alcantarilla".
La búsqueda de la boa desaparecida se concentra en la zona comprendida entre las calles Céspedes y Zapiola, donde el animal fue visto por última vez tras escapar de la terraza. Los dueños del animal buscan dar con su paradero y solicitan que no generen ninguna acción en contra del reptil.
La familia se mostró preocupada ya que el animal se mantenía en el domicilio desde hace años, contaba con su terrario y comodidades que difícilmente encontraría en la intemperie.
Este reptil es solitario y solo se relaciona con otros para aparearse. Es de hábitos principalmente nocturnos y vive en el suelo, aunque ocasionalmente trepa árboles bajos y arbustos para cazar pequeños vertebrados.
¿Son peligrosas las boas?
Las boas no son venenosas y generalmente no son peligrosas para los humanos. Son serpientes constrictoras que solo atacan por instinto de caza a presas pequeñas (como roedores o aves) y solo muerden o se defienden si se sienten acorraladas, amenazadas o son manipuladas bruscamente.
En pocas palabras
- Boa desaparecida: Una familia busca intensamente a "Piti", una boa de más de tres metros, perdida en Colegiales, Buenos Aires.
- Características del animal: "Piti" es dócil, responde a su nombre y tiene "colores cálidos, tonos marrones, dorados y verdes".
- Recomendaciones: Se solicita a los vecinos colaboración y abstenerse de acciones contra el reptil, que no es agresivo.