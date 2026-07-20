Moler cáscaras de huevo en la tierra de las plantas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Este desecho es un tesoro de la jardinería.

El procedimiento para realizar este truco de jardinería solo lleva unos minutos. Primero, debemos lavar bien las cáscaras para eliminar cualquier resto de clara o yema. Luego dejarlas secar completamente al aire o colocarlas unos minutos en el horno a baja temperatura para retirar la humedad.

Una vez secas, molerlas con un mortero hasta obtener un polvo o una textura granulada fina. Cuanto más pequeñas sean las partículas, más rápido se integrarán a la tierra de las plantas.

Después, debemos distribuir una pequeña cantidad de cáscaras de huevo alrededor de la base de la planta y mezclar suavemente con la capa superficial de la tierra. También podés incorporarlas al compost para enriquecer el abono orgánico.

Estos son los beneficios de moler cáscaras de huevo en la tierra de las plantas.

El uso de cáscaras de huevo molidas puede fortalecer el suelo y favorecer un mejor desarrollo de las plantas a largo plazo. El calcio es un nutriente importante para la formación de tejidos vegetales y contribuye al crecimiento saludable de raíces, tallos y hojas. Por lo tanto, en un lapso de 5 a 6 semanas notaremos los primeros beneficios tras poner en práctica este truco de jardinería.

Además, como si fuera poco, al integrar las cáscaras de huevo con la materia orgánica del sustrato, ayudaremos a mantener una estructura más aireada y favorecemos la actividad de los microorganismos.